Anne Wünsche wettert gegen Ex Henning Merten und seine Frau: "Mir blutete das Herz!"

Die seltenen Besuche würden zudem nicht immer stattfinden. So würde Juna schon bei Wehwehchen wie Bauchschmerzen oder Schnupfen nach Hause geschickt, empört sich Anne. Dabei würde die neue Partnerin an Hennings Seite, Denise, eine tragende Rolle spielen.

"Ein Wochenende im Monat ist zu wenig", echauffiert sich die Influencerin in ihrer Story auf Instagram .

Henning und die einstige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Anne waren acht Jahre lang ein Paar, bis die Beziehung 2019 in die Brüche ging. Das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Tochter Juna teilen sich die beiden, wobei Henning die Kleine ein Wochenende im Monat zu sich nehmen würde.

Anne Wünsche (31) sieht sich als alleinerziehende Mama von drei Kindern. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Seitdem Henning mit Denise zusammen ist, hätte sich dieser extrem verändert. "Es sei ihnen gegönnt, dass sie verheiratet sind. Ein Traum! Aber Henning ist nicht mehr der Mensch, der er einmal war", wettert Anne gegen ihren Ex.

Die Leidtragende sei Juna, die aufgrund der wenigen Zeit, die sie mit ihrem Vater verbringen darf, kaum mehr eine Bindung zu ihm habe.

"Wo ist das Interesse an Euren eigenen Kindern?!", fragt die dreifache Mama sauer alle ausgezogenen Väter. Wenn man sich trennt, bleibe die ganze Last an der Mutter kleben. "Wir Mamis sind die angearschten. Der Mann geht, baut sich ein neues Leben auf und die Mütter müssen alles komplett alleine stemmen", empört sich die Influencerin.

Neben zwei gegründeten Firmen versuche Anne, den Bedürfnissen ihrer drei Kinder gerecht zu werden. Ihr Partner Karim (34) sei den ganzen Tag außer Haus und so übernehme Anne die komplette Erziehung.

"Das ist eine verdammte Mammutaufgabe!", stöhnt die 31-Jährige. Daher hat sich die Influencerin Unterstützung gesucht und eine Nanny, die auch im Haushalt hilft, sowie eine Fahrerin für ihre Kinder eingestellt, die die Kleinen zur Schule bringt und wieder abholt.