Anne Wünsche will zu neuen Ufern aufbrechen, doch es gibt ein Problem

Die frühere "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin kann in ihrer Biografie schon die ein oder andere Wohnung verzeichnen.

Im März 2022 erlebte die damals schwangere Influencerin einen wahren Albtraum, denn es brannte in ihrem Berliner Domizil. Nur dank ihres adoptierten Hundes Dobby bemerkte sie überhaupt das Feuer und die Fellnase bewahrte sie so wohl vor Schlimmerem.



Nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes Savio mit Freund Karim El Kammouchi (34) im Sommer 2022 wird es dem Paar aber offenbar zu eng in ihrem Zuhause.

Dort lebt neben Töchterchen Miley (9) auch die kleine Juna (7), die aus der Beziehung mit Henning Merten (33) stammt.

Auf Instagram erklärte die Vloggerin nun, was es mit ihren Plänen auf sich hat: "Savio wird ja jetzt ein Jahr alt und er hat immer noch kein Kinderzimmer, weil wir in dieser Wohnung hier einfach keinen Platz haben, es ist einfach kein Zimmer mehr übrig."

Der ursprüngliche Plan war laut Anne, dass sie warten, bis der Sohnemann zwei Jahre alt wird, "aber wie der Zufall es manchmal so will, haben wir jetzt eine Wohnung gefunden, die wir uns heute Abend anschauen werden", berichtete die Laiendarstellerin am Donnerstag, "und die ist einfach perfekt".

