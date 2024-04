Ist Anne Wünsche in die Fänge einer Sekte geraten?

Berlin - Was ist da nur los? Der Content von Anne Wünsche (32) hat sich bei Instagram seit geraumer Zeit quasi um 180 Grad gewandelt - sind hier fremde Mächte am Werk?

So ergehe es aber vielen, die sich beruflich umorientieren würden "oder die einen Weg gehen, den andere nicht verstehen können", erklärte sie. Wünsche habe schon von vielen anderen Unternehmern gehört, dass man mit diesem Vorurteil zu kämpfen habe.

"Es hat absolut einfach gar nichts mit einer Sekte zu tun", betonte die Blondine in ihrer Story und schüttelte ungläubig mit dem Kopf, dass solch ein Gerede überhaupt erst aufkommen konnte.

Anne Wünsche möchte in Zukunft nicht mehr so viel von ihrem Alltag bei Instagram zeigen. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Das sei wohl so, "weil man sich verändert, weil man Dinge anfängt, anders zu sehen und damit kommt die Gegenseite manchmal nicht so klar", stellte die Promi-Dame fest.

Sie würde ihre Follower zugunsten ihres alltäglichen Lebens viel lieber auf dem Weg ihrer beruflichen Neuorientierung mitnehmen und auf Wunsch auch nützliche Tipps geben. Diese Idee kam freilich nicht bei allen Nutzern gut an.

"Ich bin hin- und hergerissen: Die einen möchten natürlich Alltag sehen, ich möchte aber eigentlich gar nicht mehr so viel Alltag zeigen", ließ die Wahlberlinerin wissen. "Wird 'ne schwierige Aufgabe, dass beide Seiten glücklich werden", denn der eine finde es blöd und der andere toll, was sie mache.

Worauf Anne aktuell aber auf jeden Fall so gar keine Lust hat, sind Werbepartnerschaften. Sie wisse gar nicht, wie viele Kooperationen ihr Management absagen musste, "weil Verträge dalagen und ich einfach gesagt habe: Ich mache das nicht mehr!" Sie tue seit Jahren dasselbe "und ich will nicht mehr so sein".