Anne Wünsche zeigt klare Kante gegen Hater: "Mach's doch bitte besser"

"Das alles, was ihr im Hintergrund seht, habe ich aufgebaut", erklärte sie in einem Video, in dem sie vor einem Regal mit Produkten aus ihrem Shop steht. "Und das mach' mal nach und Du wirst wissen, dass es harte Arbeit ist und dass Du das wahrscheinlich nicht schaffen wirst", rieb sie ihren Kritikern unter die Nase.

Anne Wünsche befindet sich zurzeit mit ihrer Familie in Thailand und hat auch fürs Elefanten-Streicheln auf Koh Samui heftige Kritik geerntet. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Um "das zu kommentieren, die Nachrichten zu schreiben, es zu reposten, Gruppen zu machen, Fake-Accounts zu erstellen", müsse man nämlich viel Zeit investieren, war sich die Influencerin sicher.



Und dann hatte sie auch noch einen Rat auf Lager. "Dabei kannst Du viel mehr erreichen, vielleicht wirst Du sogar besser als ich, aber fang' doch Mal an, mach doch Mal", appellierte sie an die Stänkerer.

Wenn die meinen, sie habe so viele Fehler, "dann mach's doch bitte besser", forderte sie ihre Hater heraus und bekam in der Kommentarspalte viel Zuspruch für ihr Statement.

Allerdings meldeten sich natürlich auch hier erneut ihre Kritiker zu Wort, die beispielsweise keine harte Arbeit hinter Annes Erfolg sehen oder sie einmal mehr für die "Vermarktung" ihrer Kinder anprangerten. "Hochmut kommt vor dem Fall", warnte eine Userin.

Was allerdings in diesem Zusammenhang verwundert ist die Tatsache, dass Anne Wünsche zurzeit im Thailand-Urlaub weilt und sich aktuell mit ihrer Familie in Bangkok befindet, wie in ihrer Story zu sehen ist. Es sieht also ganz so aus, als habe sie das Video bereits im Vorfeld aufgenommen, aber erst jetzt veröffentlicht.