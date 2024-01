Anne Wünsche zieht schon wieder um: "Entweder ihr haltet mich für bekloppt, ..."

Berlin - Das ging fix! Erst Ende November hatte Anne Wünsche (32) eine Wohnung auf Mallorca gemietet . Lange genießen kann der Ex-BTN-Star die Bude mit dem traumhaften Blick aufs Meer aber nicht. Nach nur zwei Monaten steht offenbar schon wieder der nächste Umzug an.

Anne Wünsche (32) hat auf Mallorca eine neue Wohnung gefunden. Der Megapark bekommt wohl eine neue prominente Besucherin. © Instagram/Anne Wünsche

Die 32-Jährige hat dem Berliner Winter den Rücken gekehrt und weilt derzeit auf Mallorca. Untätig blieb die Unternehmerin allerdings nicht. Sie hat die Zeit genutzt und prompt eine neue Wohnung gefunden.

"Wenn ich es euch jetzt erzähle, werdet ihr mich entweder für bekloppt halten oder ihr findet es super witzig und feiert es genauso wie ich", erzählt die Beauty in ihrer Instagram-Story. "Diese Wohnung ist einfach krass wunderschön. Jeder Raum ist einfach wie aus einem Möbel-Katalog. Es ist einfach ein Traum."

Die Dreifach-Mama hegt schon seit Längerem den Traum vom Auswandern auf Deutschlands Lieblingsinsel. Allerdings ist auch diese Wohnung erst einmal nur zur Miete.

Und einen Haken hat die neue Bleibe, obwohl "so, so wunderschön" dann aber doch: Es dürfte laut werden! Und zwar so richtig.

"Die Wohnung ist einfach beim Megapark, Leute! Ich dreh am Rad. Ich lieb es total", so Anne, die den idyllischen Familienort Santa Ponca gegen den Ballermann bzw. El Arenal eintauschen wird. Doch das Lautstärke-Dilemma wird kein Problem sein. Die Lösung: "Im Sommer flieg ich allein dahin, weil ich selbst dort feiern möchte."