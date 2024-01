Anne Wünsche mit Busen-Beichte: "Sahen aus wie Waschlappen"

Anne Wünsche (32) ist stolz auf ihre Oberweite. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Ihr Körper ist ihr Kapital - zumindest teilweise, schließlich verdient Anne Wünsche mit Nackt-Content auf der Erotik-Plattform OnlyFans einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens.

Kaum verwunderlich, dass Anne Wert auf ihr Erscheinungsbild legt. So wechselt die 32-Jährige die Haarfarben wie andere die Socken, und auch bei ihrem Body überlässt sie nichts dem Zufall.

In einer Fragerunde auf Instagram wurde das Reality-Sternchen nun nach dem Grund für ihre Brust-OP gefragt.

"Weil sie schon nach dem ersten Kind (Miley) aussahen wie Waschlappen. Nach Juna waren sie dann völlig hinüber ...", gab Anne Wüsche freimütig zu.

Und was genau ließ die Brandenburgerin machen? "Ich habe sie so auffüllen lassen, wie ich sie bei Juna in der Schwangerschaft hatte", so Anne. Mit dem Ergebnis sei sie "bis heute happy". Und das sollte ja die Hauptsache sein!