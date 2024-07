Frisuren-GAU bei Anne Wünsche: Plötzlich steht das Haar in Flammen!

Anne Wünsche (32) berichtete ihren Fans bei Instagram von einem besonderen Missgeschick. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Dabei hatte Alicia Keys (43) das sicher nicht im Sinn, als sie in ihrem 2012er-Welthit das "Girl on Fire" besang: Doch Anne Wünsche nahm die Lyrics des US-Stars offenbar ein wenig zu wörtlich, indem sie ihrem Influencer-Dasein jetzt buchstäblich wieder etwas Feuer verlieh.

"Haare verkokelt", so der lakonische Kommentar der 32-Jährigen in ihrem jüngsten Instagram-Reel. Dazu hielt Anne ein paar angesengte Strähnen in die Kamera. Was war denn da passiert?

Laut eigener Aussage hatte sich die Ex-BTN-Darstellerin in Badewanne gelegt, um sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen - und dabei ausgerechnet die noch brennende Kerze übersehen. Ein Super-GAU für die Frisuren-technisch experimentierfreudige Dreifach-Mama!

"Ohne Worte … Trau mich gerade gar nicht aus der Wanne und will auch echt nicht wissen, wie das aussieht! So typisch ICH einfach", schrieb Anne Wünsche zu dem kurzen Clip.

Etwas später gab die "Glitzer Café"-Betreiberin aber Entwarnung. In ihrer Instagram-Story erklärte Anne: "Haare leben noch. Also man sieht nicht, dass was weggekokelt ist. Hatte erst Sorge, dass ich jetzt irgendwo ein riesen Loch habe."

Puh, noch einmal Glück gehabt!