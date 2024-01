Nicht nur bei OnlyFans: Auch hier macht sich Anne Wünsche nackig

Sie will anderen Interessierten Mut machen, ebenfalls dort mit Nackedei-Content Geld zu verdienen, ahnt aber bereits, was wohl kommen wird. "Es gibt ja unzählige Beleidigungen gegenüber und Frauen, die sowas machen. Guck dir das doch einfach nicht an. Du musst es ja nicht machen. Wir schaden ja damit nicht deinem Leben. Wir machen das gerne."

Mit Geldgier oder Billigsein habe das nichts zu tun: "Wenn du damit dann auch noch Geld verdienst und die Männer glücklich machst, hast du so etwas wie eine Win-win-Situation."

Zum Ende hin hat die 32-Jährige dann auch noch wichtige Botschaft an ihre Hater parat: "Ihr könnt mich wirklich kritisieren, ihr könnt mich fertig machen, ihr könnt mich beleidigen, ihr könnt mich bedrohen, aber es hat all die Jahre nichts gebracht. Also investiert eure Zeit vielleicht in etwas Sinnvolleres, aber nicht in so etwas zeitverschwenderisches, weil ich zieh' trotzdem durch."