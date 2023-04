Nicht verhütet und von Freund verlassen? Anne Wünsche äußert sich erneut zur Schwangerschaft

Mit diesem Bild eines positiven Schwangerschaftstests wandte Anne Wünsche sich am Donnerstag an ihre Follower auf Instagram. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Zu ihrem Entschluss, sich in dieser schwierigen Situation an die Öffentlichkeit zu wenden, steht die Influencerin weiter. "Es ist immer leicht, den Finger auf jemanden zu zeigen, wenn man selbst nicht in dieser Situation steckt", schrieb Anne Wünsche.

"Ich wollte euch nicht anlügen und so tun, als ob alles in Ordnung ist. (...) Auch wenn ich weiß, wie viel Hass und Wut mir entgegenkommen wird", betonte der Reality-Star. Ihr sei es wichtig, anderen Frauen Mut zu machen und zu signalisieren, "ihr seid damit nicht alleine".

Anne Wünsche will auch in Zukunft nicht nur Mutter sein, sondern sich weiter um ihre Karriere kümmern. Das sei mit vier Kindern nicht möglich, so die 31-Jährige. Aktuell stehe ein "XXL-Projekt in den Startlöchern", das sie den Fans zeitnah präsentieren will.