Anne Wünsche ist erneut schwanger - und will abtreiben!

Berlin - Mit einem positiven Schwangerschaftstest hätte Anne Wünsche (31) wirklich nicht gerechnet. Doch es ist wahr: Die Influencerin ist wieder schwanger! Auf Instagram erklärte die Dreifach-Mama nun, warum sie das Kind trotzdem nicht behalten will.

Von dem positiven Ergebnis des Schwangerschaftstests war Anne Wünsche (31) selbst überrascht. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Was für viele ein Wunschtraum ist, wurde für Anne Wünsche nun zur Schreckensnachricht: "F**K!!!", schreibt sie unter das Bild des positiven Testergebnisses. "Wie konnte das passieren? Wir haben doch aufgepasst… Und trotzdem ist es da…dieses Plus! Worte können nicht beschreiben, wie ich mich aktuell fühle", erklärt die 31-Jährige weiter.

2013 wurde Anne im Alter von 21 Jahren das erste Mal Mutter. Auf Tochter Miley folgte 2015 Juna, im vergangenen Jahr kam Sohn Sávio auf die Welt. Über ihr Familienleben berichtet die frühere "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin seither ausgiebig in den sozialen Medien.

Neun Monate später erwartet Anne Wünsche also erneut Nachwuchs. "Ich weiß es seit zwei Wochen, bin also bereits in der siebten Woche", berichtet die Wahl-Berlinerin. Und offenbart ihren mehr als eine Million Followern auf Instagram dann, dass sie das Kind nicht behalten wird.

"Es würde einfach nicht funktionieren und ich muss mir selbst eingestehen, dass das einfach nicht mein Leben wäre. Ich sehe mich in dieser Rolle nicht und ich wäre nicht glücklich damit. Niemals könnte ich allen gerecht werden", lauten Annes ehrliche Worte.

Auch wenn sie wisse, dass nicht alle ihre Entscheidung verstehen würden und sie viel Kritik auf sich ziehen werde, wolle sie "offen mit dieser Situation umgehen, weil ich auch weiß, wie viele Frauen diesen Weg unter Tränen wählen müssen", führt der Social-Media-Star weiter aus.