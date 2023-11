Halloween bei den Carpendales: So gruselig war Sohn Mads verkleidet!

Ob der kleine Mads mal in die Fußstapfen seines berühmten Opas, dem Schlagersänger Howard Carpendale (77; "Ti amo", "Hello again"), treten wird? "Er baut auch schon ein Mikrofon aus Lego, (...) singt den ganzen Tag und saugt alle Lieder, die man ihm so vorsingt, auf."

Wayne und Annemarie Carpendale sind seit September 2013 verheiratet. Im Mai 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn Mads zur Welt. Die Carpendales leben in München.