Annemarie Eilfeld über ihren Tim bei "KDRS": "Werden immer noch mit der Kneifzange angefasst!"

Wittenberg/Thailand - In der dritten Folge von "Kampf der Realitystars" zog Annemarie Eilfelds (32) Verlobter Tim Sandt (31) in die Sala ein und sorgte für Aufruhr. In der Aftershow-Talkrunde "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" äußerte sich die Sängerin zum kalten Empfang ihres Liebsten.