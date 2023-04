Annemarie Eilfeld schockiert: "Dein Kind abschlachten und den Schweinen vorwerfen!"

Wittenberg - In der Anonymität des Internets traut sich so mancher Unbekannter seinen Unmut in Form von Nachrichten oder Kommentaren auf Instagram, Facebook und Co. Luft zu machen. DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (32) gab ihren Followern einen Einblick, was für unglaubliche Nachrichten in ihrem Postfach landen.