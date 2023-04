Alter Zwist entbrennt bei "Kampf der Realitystars": Eva Benetatou trifft auf Ex-Mobber Tim Sandt!

Bei dem Neuankömmling handelt es sich um den ehemaligen DSDS-Teilnehmer und Paradiesvogel Bernd "Benny" Kieckhäben (33). Der bringt vor allem für die Damen in der Sala gute Neuigkeiten mit. "Ich bin Sänger und Songwriter, aber führe auch meinen eigenen Friseursalon", so der DSDS-Fünftplatzierte der sechsten Staffel und verdammt sich mit dieser Aussage zum täglichen Flechten und Frisieren jeglicher Haarschöpfe in der Sala.

Tim Sandts (31) Ankunft rüttelt alte Emotionen in Eva (30) auf. Im Sommerhaus der Stars wurde sie Opfer von Mobbing. © RTLZWEI

Neuankömmling Nummer zwei sorgt statt für ein Funkeln in den Augen eher für Druck auf der Tränendrüse, zumindest bei Ex-Bachelor-Schmusi Evanthia Benetatou.

Zunächst wird den Kandidaten ein leeres Boot zugesandt. Statt einem Passagier finden die Sala-Bewohner darin nur eine Aktentasche - gefüllt mit Sand! "Für uns alle war klar, da kommt Tim Sandt", berichtet "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit Antonia Hemmer (23).

Nachdem der erste Schock verdaut ist, macht sich Eva gleich daran, alle vor dem bösen Partner von Annemarie Eilfeld (32) zu warnen. "Im Sommerhaus der Stars hat er sich der Gruppe angeschlossen, die mich fertig gemacht und gemobbt hat. Das hat mir sehr wehgetan und er hat sich bislang nicht entschuldigt. Ich will nicht schon wieder verletzt werden", jammert die Mama eines Sohnes, als Tim Sandt (31) dann auch tatsächlich aus dem nächsten Boot steigt.

Der Unternehmer will sogleich reinen Tisch machen. "Gefühlt sind jetzt drei Jahre vergangen. Es war nicht alles rosig, aber was passiert ist, ist passiert. Ich bin mittlerweile Familienvater und persönlich gewachsen", so der 31-Jährige in der großen Runde und bietet seiner ehemaligen Kontrahentin auch die Hand an.

Für Eva ist der alte Zwist noch lange nicht gegessen; es folgen mehrere Tränen- und Nervenzusammenbrüche. Auch die anderen Kandidaten zeigen sich Tim gegenüber sehr verhalten - nur Matthias Mangiapane (39) ergreift ein Machtwort.

"Alle hatten einen coolen Vibe, als sie angekommen sind, nur er bekommt nur Bullshit. Alles, was er sagt, ist verkehrt, das muss auch mal aufhören", so der Drama-King.