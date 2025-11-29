Annette Frier kritisiert strukturelles Problem im deutschen TV scharf: "Nicht sehr klug"

Köln - Annette Frier (51) sieht im deutschen Fernsehen ein strukturelles Problem für Schauspielerinnen ab 45 Jahren. Viele Kolleginnen hätten kaum Rollenangebote. Zudem geht es im deutschen TV selten um Themen von Frauen in diesem Alter.

Im neuen Comedy-Format "Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage" (SAT.1) spielt sich Annette Frier (51) selbst. © Felix Hörhager/dpa

"Es gibt sehr viele Kolleginnen, die immer gut gearbeitet haben und gerade gar nichts zu tun haben. Für Frauen ab 45 Jahren gibt es im deutschen Fernsehen nur sehr wenig nennenswerte Rollen", sagte die 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Es ist einfach ein Fakt."

Sie selbst wolle sich bei der Thematik nicht zur Galionsfigur machen, betonte der "Danni Lowinski"-Star. "Ich selbst bin davon nicht direkt betroffen, weil ich sehr gut arbeiten darf. Das ist ein Privileg", sagte sie. "Aber ich sehe das strukturelle Problem sehr deutlich." Es sei keineswegs ausgedacht.

Hinzu komme, dass es im deutschen Fernsehen auch zu selten um die Themen von Frauen in diesem Alter gehe. "Ich finde das schade und auch nicht sehr klug", sagte Frier.

"Wir sind knapp zehn Millionen. Eine relevante Zielgruppe und die wird an vielen Stellen gar nicht bedient."