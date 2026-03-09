Kollegah alias Felix Blume: Bündnis fordert Konzertabsage, Veranstalter bleibt hartnäckig

Bedient Felix Blume alias Kollegah mit dem Album "Kanzler" antisemitische Stereotype? Ein Bündnis fordert die Absage des Konzerts im München.

Von Friederike Hauer

München - Rapper "Kollegah", jetzt Felix Blume (41), steht mit seinem Album "Kanzler" wegen Antisemitismusvorwürfen in der Kritik. Ein Bündnis will, dass sein Konzert in München abgesagt wird, doch der Veranstalter sieht keine Probleme mit den Texten des Künstlers.

Rapper "Kollegah", nun Felix Blume (41), steht mit seinem aktuellen Album "Kanzler" in der Kritik. © Jonas Güttler/dpa "Wäre ich Kanzler, würde ich für Deutschland kämpfen bis aufs Blut", heißt es im Titel "Deutschland". Der AfD-Abgeordnete Maximilian Krah (49) fühlte sich davon angesprochen, teilte den Song auf X und lobte den Rapper als Teil der "Wende". Im Refrain zitiert der Rapper Heinrich Heines Gedicht "Nachtgedanken" mit den Worten: "Denk' ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht." Im Musikvideo sind dazu Ausschnitte von Anschlägen der letzten Jahre zu sehen, darunter auch auf das israelische Generalkonsulat in München. Das ließ das "Linke Bündnis gegen Antisemitismus München" aufhorchen. Die Aktivisten nahmen das Album unter die Lupe und erhoben Antisemitismusvorwürfe. So würden sich in den Texten Anspielungen finden, die als antisemitisch und verschwörungstheoretisch gedeutet werden können.

Bündnis gegen Antisemitismus nimmt Album "Kanzler" unter die Lupe

Der Rapper Felix Blume (41) plant im März in München aufzutreten, ein linkes Bündnis will dies verhindern. © Jonas Güttler/dpa Dabei heißt es zum Beispiel im Song "Der Boss flaniert": "Komme heim und schreib' am Nachfolger von 'Apokalypse', wo ich seit Jahren schon dran sitze." Felix Blume nimmt dabei Bezug zum Song "Apokalypse", den er nach dem Echo-Skandal 2018 offline genommen hatte, so das Bündnis in seiner Analyse. In dem Song ging es um eine globale Verschwörung, der Endgegner im Video zum Song trägt einen Davidstern am Finger. Auch der Song "So wie Kanye" sei kritisch zu betrachten. Dabei vergleicht sich Felix Blume mehrfach mit dem US-Rapper Kanye West (48), der seinerseits immer wieder mit antisemitischen Äußerungen und Verschwörungstheorien auffällig geworden ist. Weitere Kritikpunkte fasst das Bündnis auf seiner Internetseite zusammen.

Veranstalter hält an "Kollegah"-Konzert in München fest