Nach heftiger Fan-Kritik an Lily Collins: Das sagt Audrey Hepburns Sohn zur Besetzung

USA - Schon bald wird Lily Collins (36) in die Rolle der Audrey Hepburn (†63) schlüpfen – bei vielen Fans löste diese Besetzung jedoch gemischte Gefühle aus. Doch was sagt eigentlich der Sohn der 1993 verstorbenen Schauspielerin dazu?

Lily Collins (36) wird die ikonische Rolle der Audrey Hepburn verkörpern. © Aurelien Morissard/AP/dpa

In einem Interview mit Fox News zeigte sich Sean Hepburn Ferrer (65) – im Gegensatz zu vielen Fans – begeistert über der Wahl von Collins für den neuen Film. Dieser konzentriert sich auf eine bestimmte Phase in Hepburns Karriere – die Zeit, in der sie 1961 den Film "Breakfast at Tiffany's" drehte.

"Ich mag Lily Collins sehr. Sam Wasson, der Autor des Buches, ist ein guter Freund von mir und ich freue mich sehr für ihn. Große Gedanken über den Film habe ich noch nicht, da er noch gar nicht gedreht wurde", sagte der 65-Jährige.

Er fügte hinzu: "Ich glaube, meiner Mutter wäre der Ausdruck 'Dawn of the Modern Woman' unangenehm gewesen – ihr war jedes Kompliment unangenehm. Und jetzt sind sogar zwei Filme über sie in Vorbereitung, dieser hier und 'Dinner with Audrey'."

Schon zuvor hatten Experten betont, dass es eine große Herausforderung sei, eine solche ikonische Rolle zu übernehmen. Der Erfolg des Films hänge davon ab, ob Collins die Essenz der Oscarpreisträgerin verkörpern könne.