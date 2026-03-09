Nach heftiger Fan-Kritik an Lily Collins: Das sagt Audrey Hepburns Sohn zur Besetzung
USA - Schon bald wird Lily Collins (36) in die Rolle der Audrey Hepburn (†63) schlüpfen – bei vielen Fans löste diese Besetzung jedoch gemischte Gefühle aus. Doch was sagt eigentlich der Sohn der 1993 verstorbenen Schauspielerin dazu?
In einem Interview mit Fox News zeigte sich Sean Hepburn Ferrer (65) – im Gegensatz zu vielen Fans – begeistert über der Wahl von Collins für den neuen Film. Dieser konzentriert sich auf eine bestimmte Phase in Hepburns Karriere – die Zeit, in der sie 1961 den Film "Breakfast at Tiffany's" drehte.
"Ich mag Lily Collins sehr. Sam Wasson, der Autor des Buches, ist ein guter Freund von mir und ich freue mich sehr für ihn. Große Gedanken über den Film habe ich noch nicht, da er noch gar nicht gedreht wurde", sagte der 65-Jährige.
Er fügte hinzu: "Ich glaube, meiner Mutter wäre der Ausdruck 'Dawn of the Modern Woman' unangenehm gewesen – ihr war jedes Kompliment unangenehm. Und jetzt sind sogar zwei Filme über sie in Vorbereitung, dieser hier und 'Dinner with Audrey'."
Schon zuvor hatten Experten betont, dass es eine große Herausforderung sei, eine solche ikonische Rolle zu übernehmen. Der Erfolg des Films hänge davon ab, ob Collins die Essenz der Oscarpreisträgerin verkörpern könne.
Lily Collins glücklich über Rolle als Audrey Hepburn
"Wenn ein heutiger Star eine ikonische Figur aus der Vergangenheit spielt, wird er nach vielen unterschiedlichen Maßstäben beurteilt. Bei jemandem wie Audrey Hepburn, die in zahlreichen berühmten Rollen auf der Leinwand verewigt wurde, ist die Herausforderung noch größer", erklärte einer der Experten und fügte hinzu, Hepburn habe "den Standard für Eleganz in den 1950er-Jahren gesetzt".
Er betonte zudem, dass Fans nicht unbedingt eine exakte Kopie von Hepburn erwarten: "Sie wünschen sich vielmehr eine neue Perspektive auf einen bekannten Star."
Die 36-Jährige selbst verriet in einem Instagram-Beitrag nach der Bekanntgabe der Besetzung Ende Februar, dass das Projekt seit fast zehn Jahren in der Entwicklung sei und sie sich "geehrt und überglücklich" fühle.
Auch wenn das Projekt erst vor Kurzem angekündigt wurde, ist ein Startdatum für den Film bislang noch nicht bekannt.
Titelfoto: Aurelien Morissard/AP/dpa