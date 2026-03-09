"Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson zeigt sich oben ohne

USA - Ihre "Fifty Shades of Grey"-Trilogie ist bereits einige Jahre her, doch noch immer feiert Dakota Johnson (36) große Erfolge auf der Kinoleinwand. Nun hat sich die US-Schauspielerin für eine ikonische Modemarke ausgezogen.

Für eine Marketing-Kampagne hat Hollywood-Star Dakota Johnson (36) alle Hüllen fallen lassen. © PR/Universal Pictures International

In einem Image-Video für den bekannten Jeans-Hersteller Calvin Klein sitzt Dakota gemütlich auf der Couch und blättert in einem Drehbuch.

"Ich denke, es gefällt mir", sagt die 36-Jährige und legt direkt los. Oben ohne stolziert sie zum Billardtisch, hebt ihr Bein auf den Rand der Platte und fängt an zu spielen.

Dann ist es an der Zeit, etwas Sonne zu tanken. Dakota faulenzt draußen am Pool und zeigt ihre makellosen Kurven. Nur ein Buch bedeckt ihre Intimzone.

Das war noch nicht alles: Schließlich verwandelt sich das Ganze in eine ausgelassene Tanzparty. Die "Madame Web"-Darstellerin springt auf ihr Bett und tanzt nur mit Jeans bekleidet herum.

Zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Snack in der Küche. Dakota holt zwei Granatäpfel aus dem Kühlschrank, um ihre Oberweite zu bedecken. Anschließend verzehrt sie die süßen Früchte.

Auf Dakotas Instagram-Kanal ging der Clip schnell viral und begeisterte hunderttausende Fans und Follower.