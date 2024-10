Antisemitische Posts? Konzert von Grammy-Gewinner Kabaka Pyramid abgesagt

Vermeintlich harmlose Motive der "Israelkritik" träten in Kombination mit offen antisemitischen Vorstellungen auf, der Künstler habe tradierte Verschwörungsmythen verinnerlicht. Zudem habe er die Terroristen der Hamas trotz der massenhaften Tötungen, Vergewaltigungen und Verschleppungen von israelischen Zivilisten als "Freiheitskämpfer" bezeichnet.

Die zivilgesellschaftliche Meldestelle für antisemitische Vorfälle in Nordrhein-Westfalen, RIAS NRW, hatte hingegen die vom "Concerned Reggae Collective" vorgelegten Posts sowie private Chat-Nachrichten dahingehend bewertet, dass darin "eindeutig antisemitische Zuschreibungen bedient werden".

Mehrere Bühnen schlossen sich dem Backstage in München an und sagten ebenfalls Konzerte ab. (Symbolbild) © nd3000/123RF

Kabaka Pyramid, der im vergangenen Jahr für sein Album "The Kalling" einen Grammy bekommen hatte, forderte, "die aus dem Kontext gerissenen Äußerungen aus Story-Posts und privaten DM-Konversationen sollten nicht als öffentliche Erklärung einer politischen Position oder Meinung missverstanden werden".

Er betonte: "Ich stehe für alle Menschen ein, unabhängig von ihrer Ethnie, Nationalität oder Volkszugehörigkeit, und setze mich für Liebe und Einheit ein. Ich setze mich für Wahrheit und Gerechtigkeit ein und wende mich gegen die Misshandlung von Randgruppen auf der ganzen Welt."

Nach der Bewertung der Posts durch RIAS NRW hatte das "Concerned Reggae Collective" gemeinsam mit "Artists Against Antisemitism" in einem öffentlichen Brief die Absage von weiteren Konzerten im Rahmen der derzeitigen Europa-Tour des Musikers gefordert.

Dem folgten Konzertveranstalter in Wien und Innsbruck und sagten die Auftritte des jamaikanischen Künstlers ab, der sich in der Vergangenheit auch laut RIAS NRW immer wieder gegen Rassismus und Diskriminierung ausgesprochen hatte.

Bei Kommentaren im Internet bekam das Backstage, größtes Subkulturzentrum der Landeshauptstadt, für die Entscheidung viel Rückenwind.