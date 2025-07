Antonia Hemmer ist frisch verknallt, doch wer ist der Mann an ihrer Seite?

Vor Kurzem hatte Antonia auf Instagram die Bombe platzen lassen. Zunächst hatte sie in einem Live-Video von einem Mann an ihrer Seite gesprochen, wenig später postete sie einen weiteren Clip, auf dem zu sehen war, wie die Hand ihres Liebsten hält und sie auch küsst. Der anschließende verliebte Blick sagte mehr als tausend Worte.

Bislang hatte der Reality-TV-Star wenig Glück mit den Männern. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Die Fans des Reality-TV-Stars zählten eins und eins zusammen, lagen damit aber falsch. "Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Der ist es nicht", stellte sie klar. "Aber ja, wir fanden es alle drei witzig. Also sowohl der Mann, mit dem ich im Urlaub war, als auch Tim."

Wer der Glückliche an ihrer Seite ist, wollte sie natürlich nicht verraten. "Er steht auch nicht in der Öffentlichkeit", ließ sie sich zumindest ein kleines Detail entlocken. "Zur gegebenen Zeit werde ich ihn vielleicht mal vorstellen, aber es hat alles noch seine Zeit", blieb sie entspannt und will bis dahin ihr privates Glück in Ruhe genießen.

Denn so richtig Glück hatte Antonia mit den Männern bislang nicht. Zunächst lernte sie Patrick Romer (30) bei "Bauer sucht Frau" kennen, zwei Jahre lang waren sie sogar ein Paar. Doch dann erwischte sie ihn in flagranti mit einer anderen. Bei "Make Love, Fake Love" entschied sie sich für Xander (27), doch der war eigentlich vergeben und hatte ihr nur etwas vorgespielt.