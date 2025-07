Antonia Hemmer kann es nicht fassen: "Ich bin der größte Lauch der Familie"

Hannover/Köln - Damit hat sie nicht gerechnet: Reality-TV-Star Antonia Hemmer (25) hat sich am Mittwochabend völlig überrascht bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Tochter Antonia konnte es nicht glauben. In ihrer Story schmunzelte sie später: "Damit ist es offiziell: Ich bin nun wirklich der größte Lauch der Familie. Mein Papa ist schon krass im Game, aber als ich meine Mama heute gesehen habe ... ich dachte wirklich, mir fallen die Augen raus."

"Also DAS ist nicht normal. Was hast du gemacht? Meine Mama ist 62 Jahre alt. WTF!", unterstrich die Blondine, während sie ihre Mutter filmte. Mama Hemmer präsentierte ihre trainierten Arme, die tatsächlich erstaunlich muskulös aussahen.

Die beiden verbrachten den Tag miteinander, gingen zusammen shoppen und anschließend noch etwas essen. Am Abend saßen sie gemütlich auf der Couch, als Antonia plötzlich etwas an ihrer Mutter auffiel: ihre muskulösen Arme.

Die ehemalige " Make Love, Fake Love "-Protagonistin hatte sich spontan dazu entschlossen, ihrer Mutter in Hannover einen Überraschungsbesuch abzustatten, nachdem diese sich via WhatsApp beklagt hatte, lange nichts mehr von ihrer Tochter gehört zu haben.

Die 25-Jährige ist wahrlich nicht unsportlich, hält sich selbst aber für den "größten Lauch" ihrer Familie. © Instagram/antonia_hemmer

Dabei sei ihre Mutter eigentlich nicht dafür bekannt, extrem auf ihre Ernährung zu achten oder jeden Tag intensiv Sport zu treiben, verriet die 25-Jährige - schob nach kurzer Pause aber hinterher: "Okay, also sie macht schon viel Sport für ihr Alter, sonst würde sie ja auch nicht so aussehen."

Der Fitnesszustand ihrer Mama lasse eine Aussage der 62-Jährigen von vor wenigen Wochen nun auch in einem ganz anderen Licht erscheinen. "Sie meinte zu mir: 'Du bist aber auch null definiert, dafür, dass du so viel Sport machst'", berichtete Antonia.

Sie sei über diesen Satz "richtig sauer" gewesen, sehe das Ganze jetzt aber anders: "Im Vergleich zu meiner Mama bin ich wirklich null trainiert oder definiert. Das ist wirklich crazy", so die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin abschließend.