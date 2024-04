Antonia Hemmer filmt sich auf dem Weg zur Polizei am Steuer: "Gebe eine Anzeige auf"

Köln/Hannover - Antonia Hemmer (23) zeigte sich am Sonntag sichtlich genervt. Jemand habe ihren Mercedes gestreift und sei einfach abgehauen, berichtet die Influencerin in einer Instagram -Story, während sie am Steuer ihres Wagens sitzt.

"Make Love Fake Love"-Star Antonia Hemmer (23) plauderte über einen flüchtigen Fahrer, der ihr eine Schramme ins Auto gefahren habe, während sie selbst am Steuer saß. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

"Ist das ein Witz?", fragt man sich, wenn man einen Blick in die Video-Sequenzen von Antonia Hemmers Instagram-Story wirft.

Während sich die 23-Jährige einerseits darüber aufregt, dass ihr jemand in ihre Karre gefahren ist, ohne einen Zettel zu hinterlassen oder geschweige denn die Polizei zu informieren, lacht sie anderseits über den Vorfall, den sie so eh schon hatte kommen sehen, wie sie erklärt, sitzt dabei aber selbst fahrend am Steuer ihres Autos.

Es scheint, als hätte der "Make Love Fake Love"-Star das Smartphone zwar in einer Handyhalterung befestigt gehabt, was eine freihändige Filmaufnahme generell ermöglicht, dennoch starrte sie oft genug nicht auf die Straße, sondern in die Linse.

Nicht nur ironisch in Hinblick auf die Geschichte, die sie mitteilt, sondern noch mehr gefährdend für anderer Verkehrsteilnehmer.