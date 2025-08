"Mit dem Kopf durch die Wand": Antonia Hemmer enthüllt ihre größten Schwächen

Hannover/Köln - Wenn Antonia Hemmer (25) etwas will, dann bitte sofort – am besten noch heute Abend. Während sich viele andere Influencer auf Social Meida nur von ihrer besten Seite zeigen, spricht die Reality-Ikone jetzt Klartext und offenbart ihre persönlichen Ecken und Kanten.

Alles in Kürze

Antonia Hemmer (25) spricht in einer Fragerunde auf Instagram über ihre Ecken und Kanten. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer

"Ich bin teilweise sehr, sehr ungeduldig. Widder eben … mit dem Kopf durch die Wand", gesteht die 25-Jährige in einer ehrlichen Instagram-Fragerunde, in der sie sich der Aufgabe stellt, positive und negative Eigenschaften von sich selbst aufzuzählen.

Neben ihrer Ungeduld zählt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin auch ihre Gutgläubigkeit zu ihren Schwächen: "Ich bin manchmal etwas naiv und vertraue Leuten zu schnell", beichtet Antonia weiter.

Auch das Thema Abgrenzung fällt ihr schwer: "Ich kann sehr, sehr schlecht Nein sagen", gesteht die Influencerin weiter. Doch neben ihren Macken teilt die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin auch positive Seiten an ihr.

So sieht sich die Blondine als sehr fokussiert, was ihre Zukunft betrifft: "Ich bin extrem ehrgeizig, wenn ich ein Ziel habe und für etwas brenne, koste es, was es wolle", zeigt sich Antonia entschlossen.