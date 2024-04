Antonia Hemmer gesteht wahren Trennungsgrund: "Er lag mit einer anderen im Bett"

Hannover - Antonia Hemmer (24) sucht derzeit bei " Make Love, Fake Love " nach einer neuen Liebe. Im Bett weihte sie nun Xander in der 10. Folge in ein bislang wohl gehütetes Geheimnis ein.

Patrick Romers und Antonia Hemmers Liebe hielt rund zwei Jahre. © Screenshot/Instagram/Antonia Hemmer

"Ich wurde in meiner letzten Beziehung betrogen", verriet sie ihrem Favoriten in trauter Zweisamkeit. Gemeint ist offensichtlich Bauer Patrick Romer. Den lernte sie 2020 im Rahmen des RTL-Kuppelformats "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Nach einer gemeinsamen Teilnahme in der Spiel-Show "Sommerhaus der Stars" war es 2022 wieder vorbei.



Sein Verhalten im Sommerhaus sei aber nicht der Grund für die Trennung gewesen, so die 24-Jährige.

Während eines Wochenendes auf der Party-Insel Mallorca, auf der das damalige Paar ein Musikvideo zur gemeinsamen Single "Du hast mich einmal zu oft angesehen" drehte, sei es laut der gebürtigen Fürtherin zum Betrug gekommen.

Geschlafen hätten sie in der Zeit bei ihrer Freundin in der Villa, wo auch das Video gedreht wurde, so die Blondine weiter. Abends auf der Terrasse tranken sie gemeinsam etwas und spielten Flaschendrehen.

Irgendwann habe sie sich ausgeklinkt, um am nächsten Tag fit zu sein und sei schlafen gegangen. Nachts sei sie dann jedoch von ihrer Freundin wieder geweckt worden, um zu reden. Im Flur sollte sie dann eine Tür öffnen. "Da lag mein Freund mit einer anderen im Bett."

Daraufhin habe sie sich von Patrick getrennt, so Antonia. "Ich habe diesen Menschen so geliebt. Ich wurde noch nie so schlecht von einem Menschen behandelt wie von meinem Ex-Partner."