Antonia Hemmer in Klinik: TV-Star spricht über Endometriose-OP

Antonia Hemmer (25) gewährt aktuell sehr persönliche Einblicke in ihren Gesundheitszustand. © Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer

Erst kürzlich teilte die Influencerin via Instagram ein Bild aus einer Klinik in Aschaffenburg (Bayern), auf dem sie mit einem Verband am Bauch und am Arm zu sehen ist.

Dazu schrieb sie eine emotionale Botschaft: "Fazit: Ich habe Endometriose." Bei ihr wurden offenbar mehrere Stellen entdeckt und operativ entfernt. Dazu kamen Verwachsungen, vor allem im Bereich ihrer Blinddarmnarbe, die komplett geöffnet und neu vernäht wurde. Autsch!

Trotz der schwierigen Diagnose zeigte sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin erleichtert: "Ich bin einfach heilfroh, diesen Schritt gemacht zu haben." Ihr sei wichtig gewesen, dass eine natürliche Kinderplanung weiterhin möglich ist, wenn die Endometriose früh genug behandelt wird.

Später räumte die 25-Jährige mit einigen hartnäckigen Vorurteilen auf, die sie beschäftigen.