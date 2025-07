Wieder vergeben? Jetzt heizt Antonia Hemmer Liebesgerüchte an

Alles in Kürze

Antonia Hemmer (25) teilt ein Video auf Instagram. Damit heizt sie die Gerüchteküche um ihr Liebesleben ordentlich an. © Bildmontage: Screenshots Instagram/antonia_hemmer

Die Influencerin sitzt im Auto, mit einem zufriedenen Lächeln blickt Antonia in die Kamera. Doch die Blondine ist nicht allein - auf dem Fahrersitz neben ihr befindet sich eine weitere Person mit im Auto.

Wer das ist? Das Instagram-Video zeigt, wie Antonia die Hand des Unbekannten hält, sie küsst und einen verliebten Blick in Richtung ihrer Begleitung wirft. Um wen es sich bei dem Mann im Auto handelt, ist jedoch nicht bekannt. Lediglich dessen Hand ist im Video zu sehen.

Doch nicht nur im Video, auch in ihrer Instagram-Story gibt Antonia einen Hinweis darauf, dass die Blondine womöglich wieder vergeben ist. Zunächst erzählt sie ihren Followern am Dienstag, dass sie sich für eine bevorstehende Bauchspiegelung vorbereite. Der Eingriff solle durchgeführt werden, um herauszufinden, ob die 25-Jährige womöglich an der Krankheit Endometriose leide.

"Ich muss dann auch eine Nacht im Krankenhaus bleiben", erklärt Antonia weiter. Der Eingriff findet um 14 Uhr statt. Zuletzt essen und trinken durfte die Influencerin jedoch nur bis 8 Uhr. "Deswegen habe ich mir gerade so viel reingepfeffert", erklärt Antonia weiter und zählt auf, was sie vorab noch alles gegessen hat.

Was dann folgt, heizt die Liebesgerüchte weiter an. "Dann kommt hoffentlich der Mann später von der Arbeit zurück und bringt mir irgendwas zum Essen mit heute Abend", so die Blondine weiter.