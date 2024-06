Antonia Hemmer klagt über Probleme mit Nippel-Piercings: "Schmerzhafteste, was ich je erlebt hab!"

Hannover/Köln - Antonia Hemmer (24) hat Probleme mit ihren Nippel-Piercings. Das berichtete die " Make Love Fake Love "-Protagonistin am Mittwoch in ihrer Instagram -Story.

Die "Make Love, Fake Love"-Blondine Antonia Hemmer (24) musste die Löcher ihrer Nippel-Piercings vergrößern lassen. © Screenshot Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Schuld an den Problemen sei der Piercer, der ihr die Schmuckstücke zuletzt gestochen hatte, erklärte die 24-Jährige auf dem Weg zu einem Piercingstudio in Köln.

Bevor sie aber alle Details über die Problematik mit ihren Nippel-Piercings mit der Community teilte, sprach sie noch eine Triggerwarnung aus, damit die, die Löcher in den Brustwarzen abschreckt, weghören können.

"Die müssen heute noch mal neu gestochen werden - jetzt schon zum dritten Mal", gab sie sichtlich genervt bekannt. "Ich wollte sie letztens wechseln lassen und da ist mir aufgefallen, dass der Piercer, der sie mir gestochen hat, leider zu dünne Stäbe genommen hat."

Das bedeute, dass die ihr Nippel-Schmuck nicht der Normgröße entspreche und sie deshalb nicht so einfach anderen Klunker durch die Löcher schieben könne. Und das solle der nun vierte Piercer endlich richtigstellen, so Antonia.

"Sie müssen deshalb jetzt vergrößert werden", erklärte sie und verzog in Gedanken an die Prozedur das Gesicht, schließlich sei das Löcherstechen an dieser empfindlichen Körperstelle "das Schmerzhafteste, was ich je erlebt hab", gab sie zu.