Antonia Hemmer über Endometriose: "Als hättest du als Mann einen kleinen Penis und wärst impotent"
Hannover/Frankfurt - Antonia Hemmer (25) gibt ein emotionales Statement zu ihrem Leben mit einer chronischen Erkrankung ab.
Der Reality-Star wendete sich an ihre Instagram-Community mit einem Gesundheits-Update: Wieder gehe es ihr schlecht und wieder einmal sei sie auf dem Weg zum Frauenarzt.
"Ich glaube man kann es mir ansehen, dass es mir heute nicht ganz so gut geht", sagte die 25-Jährige.
Am Mittwochabend hatte sie plötzlich extreme Schmerzen, Blutungen und spürte einen starken Druck auf ihrer linken Eierstock-Seite. Bei solchen Beschwerden wäre sie inzwischen sehr vorsichtig, da der Reality-Star sogar schon einmal notoperiert werden musste.
Ihr Unwohlsein hinge mit ihrer chronischen Erkrankung Endometriose zusammen, erklärte die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin.
Ihrem Freund beschrieb sie ihre Situation wie folgt: "Chronische Erkrankungen, wie Endometriose, musst du dir vorstellen, als hättest du als Mann einen kleinen Penis und wärst impotent. So fühlt man sich dann als Frau."
Nach Kinderplanung will sich Antonia sterilisieren lassen
Man fühle sich machtlos gegen diese Krankheit, so die frühere "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin weiter. Sie habe das Gefühl, je älter man werde, desto anfälliger sei man. Doch weigere der Reality-TV-Star sich die Pille zu nehmen, weil diese so viele Nebenwirkungen habe.
Zusätzlich teilte sie noch ein Bild von ihrem Bauch. Dazu schrieb sie: "Leider weder schwanger noch vollgefressen.... Endo lässt grüßen."
Auf dem Foto ist eine Wölbung des Bauchs erkennbar. Die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin gab zudem preis, dass sie Ende Januar wieder operiert werden müsse.
Dabei bekomme sie einen Spiralenwechsel und gleichzeitig würden Gewebe und Endometriose-Herde entfernt werden.
Abschließend teilte sie dazu ihre Gedanken: "Ich wünsche diese Krankheit wirklich niemanden. Sobald ich mit meiner Kinderplanung durch bin, lasse ich mich sterilisieren und fertig ist das Thema."
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer