Antonia Hemmer über Endometriose: "Als hättest du als Mann einen kleinen Penis und wärst impotent"

Hannover/Frankfurt - Antonia Hemmer (25) gibt ein emotionales Statement zu ihrem Leben mit einer chronischen Erkrankung ab.

Auf dem Weg zum Frauenarzt erzählt die 25-Jährige von ihren Beschwerden. © Instagram/antonia_hemmer

Der Reality-Star wendete sich an ihre Instagram-Community mit einem Gesundheits-Update: Wieder gehe es ihr schlecht und wieder einmal sei sie auf dem Weg zum Frauenarzt.

"Ich glaube man kann es mir ansehen, dass es mir heute nicht ganz so gut geht", sagte die 25-Jährige.

Am Mittwochabend hatte sie plötzlich extreme Schmerzen, Blutungen und spürte einen starken Druck auf ihrer linken Eierstock-Seite. Bei solchen Beschwerden wäre sie inzwischen sehr vorsichtig, da der Reality-Star sogar schon einmal notoperiert werden musste.

Ihr Unwohlsein hinge mit ihrer chronischen Erkrankung Endometriose zusammen, erklärte die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin.

Ihrem Freund beschrieb sie ihre Situation wie folgt: "Chronische Erkrankungen, wie Endometriose, musst du dir vorstellen, als hättest du als Mann einen kleinen Penis und wärst impotent. So fühlt man sich dann als Frau."