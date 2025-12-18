Kurz nach der Hochzeit: Film-Ikone Rosa von Praunheim ist tot!

Berlin - Der Regisseur und Schwulenaktivist Rosa von Praunheim ist gestorben.

Rosa von Praunheim wurde 83 Jahre alt. © Jörg Carstensen/dpa

Er war eines der prominentesten Gesichter der LGBTQ-Bewegung in Deutschland.

Er prägte mit mehr als 150 Kurz- und Langfilmen die Filmgeschichte. Vor allem sein Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" sorgte Anfang der 70er für öffentliche Diskussion.

Nun ist er im Alter von 83 Jahren verstorben - nur wenige Tage nach seiner Hochzeit, wie die BILD berichtet.

"Am Freitag, 12.12. habe ich meinen langjährigen Lebensgefährten Oliver geheiratet", schrieb der Aktivist noch am Montag auf Instagram.

Die Zeremonie wurde im Rathaus Schmargendorf in Berlin abgehalten. Die beiden waren seit 2008 ein Paar.