Antonia Hemmer vermutet Übles: "Gehe stark davon aus, dass ich diesen Parasiten habe"

Hannover/Frankfurt - Seitdem Antonia Hemmer (25) aus Brasilien zurückgekehrt war, plagten sie gesundheitliche Probleme. Jetzt wagte sie eine Selbstdiagnose.

Antonia Hemmer (25) plagten seit der Rückkehr aus Brasilien gesundheitliche Probleme. © Bildmonatge: Screenshots Instagram/antonia_hemmer

"Ich habe jetzt mal ordentlich recherchiert und glaube, dass ich einen 'Giardia Lamblia' Parasiten habe", teilte sie ihrer Community auf Instagram mit.

"Alle Symptome stimmen eigentlich überein", berichtete die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin.

Die "Sommerhaus der Stars"-Siegerin habe bereits ein großes Blutbild beim Arzt machen lassen, noch seien die Ergebnisse allerdings nicht da.

Damit hundertprozentig festgestellt werden könne, ob die 25-Jährige einen Parasiten aus Brasilien mitgebracht hat, muss sie allerdings noch eine Stuhlprobe abgeben.

"Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich diesen Parasiten habe", so der Reality-Star.

Weiter erklärte die 25-Jährige, dass dieser spezielle Parasit wohl sehr häufig in Amazonas-Gebieten vorkommen würde.