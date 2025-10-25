Eigene Dating-Show: TikToker schwärmt von Antonia Hemmer

Hamburg - Mit "Villa mit Bennetfits" hat Hamburger und TikToker Bennet Behnke dieses Jahr seine erste eigene Dating-Show gestartet. Veröffentlicht wurde diese kostenlos auf YouTube und moderiert von Antonia Hemmer (25). Wie die Zusammenarbeit mit dem Reality-TV-Star war und ob es weitere Projekte der Art geben wird, verriet der 24-Jährige im TAG24-Gespräch.

TAG24 traf Bennet Behnke (24) bei der Charity-Gala "Channel Aid" in Hamburg am Donnerstag. © TAG24/Alice Nägle

Gemeinsam mit einem neunköpfigen Produktionsteam wurde auf der griechischen Insel Korfu gedreht. Dort suchten fünf Frauen und fünf Männer die große Liebe, traten in verschiedenen Challenges gegeneinander an und kämpften um exklusive Dates, um sich besser kennenzulernen.

"Ganz wichtig ist zu sagen, dass es eben kein Trash-TV war", betont Behnke gegenüber TAG24. "Unser Ziel war es, das bekannte Konzept zu nehmen und es anders zu interpretieren – mit weniger Trash, dafür mit mehr Anspruch."

Das Projekt sei auf allen Ebenen intensiv gewesen – emotional, organisatorisch und kreativ. "Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ich bin an meinen Herausforderungen gewachsen und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe."

Besonders schwärmt der 24-Jährige von der Zusammenarbeit mit Antonia Hemmer: "Sie ist ein absoluter Sonnenschein. Sobald sie den Raum betreten hat, hat sie TV-Glamour und positive Energie mitgebracht. Sie hat unglaublich viel zur Stimmung vor Ort beigetragen – mit verschiedenen Looks am Tag, viel Professionalität und ganz viel Herz auch hinter der Kamera."