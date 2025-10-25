Eigene Dating-Show: TikToker schwärmt von Antonia Hemmer
Hamburg - Mit "Villa mit Bennetfits" hat Hamburger und TikToker Bennet Behnke dieses Jahr seine erste eigene Dating-Show gestartet. Veröffentlicht wurde diese kostenlos auf YouTube und moderiert von Antonia Hemmer (25). Wie die Zusammenarbeit mit dem Reality-TV-Star war und ob es weitere Projekte der Art geben wird, verriet der 24-Jährige im TAG24-Gespräch.
Gemeinsam mit einem neunköpfigen Produktionsteam wurde auf der griechischen Insel Korfu gedreht. Dort suchten fünf Frauen und fünf Männer die große Liebe, traten in verschiedenen Challenges gegeneinander an und kämpften um exklusive Dates, um sich besser kennenzulernen.
"Ganz wichtig ist zu sagen, dass es eben kein Trash-TV war", betont Behnke gegenüber TAG24. "Unser Ziel war es, das bekannte Konzept zu nehmen und es anders zu interpretieren – mit weniger Trash, dafür mit mehr Anspruch."
Das Projekt sei auf allen Ebenen intensiv gewesen – emotional, organisatorisch und kreativ. "Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ich bin an meinen Herausforderungen gewachsen und bin sehr froh, dass ich es gemacht habe."
Besonders schwärmt der 24-Jährige von der Zusammenarbeit mit Antonia Hemmer: "Sie ist ein absoluter Sonnenschein. Sobald sie den Raum betreten hat, hat sie TV-Glamour und positive Energie mitgebracht. Sie hat unglaublich viel zur Stimmung vor Ort beigetragen – mit verschiedenen Looks am Tag, viel Professionalität und ganz viel Herz auch hinter der Kamera."
TikToker Bennet Behnke: "Ich habe richtig YouTube-Luft geschnuppert"
Hemmer, die vielen durch ihre Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" und "Make Love, Fake Love" bekannt ist, brachte aber nicht nur Routine vor der Kamera mit, sondern auch Reichweite.
"Durch ihren Background im Reality-TV haben sicher viele Fans aus dieser Szene hereingeschaut, die das Format sonst vielleicht gar nicht entdeckt hätten. Das war auf jeden Fall eine tolle Bereicherung."
Für Bennet Behnke war "Villa mit Bennetfits" nicht nur ein Erfolg, sondern auch der Startschuss für weitere Projekte. "Ich habe richtig YouTube-Luft geschnuppert", sagt er. "Bisher war ich vor allem auf Instagram und TikTok unterwegs, aber jetzt stehen größere Projekte an – und es wird definitiv noch einiges passieren."
Was genau das sein wird, bleibe vorerst geheim.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/antonia_hemmer, TAG24/Alice Nägle