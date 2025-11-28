Antonia Hemmer zeigt neues Auto: "Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt ..."
Hannover/Frankfurt - Großer Tag für Antonia Hemmer (25): Die Trash-TV-Dauerbrennerin hat sich einen Lebenstraum auf vier Rädern erfüllt.
Die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Protagonistin hatte in den vergangenen Tagen und Wochen schon durchblicken lassen, dass der große Tag immer näher rücke.
Gemeinsam mit ihrem Freund reiste die Blondine am Donnerstag mit der Bahn von Frankfurt nach Sindelfingen (Baden-Württemberg), um ihr brandneues Auto-Baby im dortigen Mercedes-Werk feierlich in Empfang zu nehmen.
Auf Instagram ließ sie kurz darauf schließlich die große Bombe platzen: Bei ihrem neuen Gefährt handelt es sich um eine hellblaue Mercedes G-Klasse. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfange oder mich zuerst bedanken soll", schrieb Antonia in einem Post auf ihrem Profil.
Ihre Fans könnten sich nicht vorstellen, wie glücklich sie sei. "Ich sitze gerade einfach in meinem Traumauto, mit meinem Traummann und schreibe diese Zeilen runter. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich vermutlich angefangen zu weinen (vor Freude)", verdeutlichte die 25-Jährige.
Antonia Hemmer präsentiert neue Mercedes G-Klasse auf Instagram
Antonia Hemmer weiß, wem sie ihren Erfolg hauptsächlich zu verdanken hat
Wem sie ihren Erfolg und damit auch ihre neue Anschaffung zu verdanken habe, sei ihr natürlich mehr als bewusst. "In diesem Auto würde ich ohne euch nicht sitzen", unterstrich die "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin wohl wissend.
Ihre treuen Follower seien ihr Hobby und gleichzeitig ihre größte Leidenschaft. "Vor genau fünf Jahren lief ich bei dem ein oder anderen das erste Mal im Fernsehen und nun stehe ich heute hier und habe die beste Community hinter mir!", betonte die gebürtige Fränkin.
Doch nicht nur von ihren Fans, auch von ihrem nahen Umfeld schwärmte Antonia in den höchsten Tönen: "Ich hab viel Scheiße ertragen müssen, aber inzwischen hab ich wirklich die richtigen Leute an meiner Seite, sowohl privat als auch beruflich." Die 25-Jährige abschließend: "Liebe geht raus an euch alle!"
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer