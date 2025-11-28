Antonia Hemmer zeigt neues Auto: "Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt ..."

Hannover/Frankfurt - Großer Tag für Antonia Hemmer (25): Die Trash-TV-Dauerbrennerin hat sich einen Lebenstraum auf vier Rädern erfüllt.

TV-Star Antonia Hemmer (25) hat auf Instagram ihr neues Auto präsentiert. © Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer

Die ehemalige "Make Love, Fake Love"-Protagonistin hatte in den vergangenen Tagen und Wochen schon durchblicken lassen, dass der große Tag immer näher rücke.

Gemeinsam mit ihrem Freund reiste die Blondine am Donnerstag mit der Bahn von Frankfurt nach Sindelfingen (Baden-Württemberg), um ihr brandneues Auto-Baby im dortigen Mercedes-Werk feierlich in Empfang zu nehmen.

Auf Instagram ließ sie kurz darauf schließlich die große Bombe platzen: Bei ihrem neuen Gefährt handelt es sich um eine hellblaue Mercedes G-Klasse. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfange oder mich zuerst bedanken soll", schrieb Antonia in einem Post auf ihrem Profil.

Ihre Fans könnten sich nicht vorstellen, wie glücklich sie sei. "Ich sitze gerade einfach in meinem Traumauto, mit meinem Traummann und schreibe diese Zeilen runter. Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich vermutlich angefangen zu weinen (vor Freude)", verdeutlichte die 25-Jährige.