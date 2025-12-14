Trauer in Hollywood: "Die Maske"- und "Pulp Fiction"-Star tot in Wohnung gefunden

New York City (USA) - Wenn er den Schurken mimte, gefror dem Publikum regelmäßig das Blut in den Adern: Hollywood -Star Peter Greene ist im Alter von 60 Jahren überraschend verstorben. Der "Die Maske"- und "Pulp Fiction"- Star wurde am Freitagnachmittag (Ortszeit) leblos in seinem Appartement in New York City vorgefunden.

Peter Greene (r., 2022 in "Out of Exile") ist im Alter von 60 Jahren gestorben. © IMAGO / Everett Collection

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden die Beamten gegen 15.25 Uhr wegen eines vermeintlich bewusstlosen Mannes in die Lower East Side alarmiert. Notfallsanitäter konnten jedoch nichts mehr für Greene tun, er wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Sein langjähriger Manager Gregg Edward bestätigte die Nachricht gegenüber NBC News. Zu den genauen Todesumständen äußerte er sich hingegen nicht.

Greene strebte in seiner Jugend eigentlich keine Schauspielkarriere an, haute mit 15 von zu Hause ab und lebte sogar einige Zeit auf der Straße. Mit Mitte 20 landete der charismatische US-Amerikaner dann doch im Film-Business - und brauchte nicht lange für seinen großen Durchbruch!

Nach ersten kleineren Rollen wurde er schon 1993 für seine Darbietung in "Laws of Gravity" für den Independent Spirit Award als Bester Hauptdarsteller nominiert. In den Jahren darauf wurde Greene zur festen Hollywood-Größe, war in den 90er-Hits "Glatt rasiert", "Pulp Fiction", "Die Maske" und "Die üblichen Verdächtigen" zu sehen.