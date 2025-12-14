Trauer in Hollywood: "Die Maske"- und "Pulp Fiction"-Star tot in Wohnung gefunden
New York City (USA) - Wenn er den Schurken mimte, gefror dem Publikum regelmäßig das Blut in den Adern: Hollywood-Star Peter Greene ist im Alter von 60 Jahren überraschend verstorben. Der "Die Maske"- und "Pulp Fiction"-Star wurde am Freitagnachmittag (Ortszeit) leblos in seinem Appartement in New York City vorgefunden.
Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurden die Beamten gegen 15.25 Uhr wegen eines vermeintlich bewusstlosen Mannes in die Lower East Side alarmiert. Notfallsanitäter konnten jedoch nichts mehr für Greene tun, er wurde noch vor Ort für tot erklärt.
Sein langjähriger Manager Gregg Edward bestätigte die Nachricht gegenüber NBC News. Zu den genauen Todesumständen äußerte er sich hingegen nicht.
Greene strebte in seiner Jugend eigentlich keine Schauspielkarriere an, haute mit 15 von zu Hause ab und lebte sogar einige Zeit auf der Straße. Mit Mitte 20 landete der charismatische US-Amerikaner dann doch im Film-Business - und brauchte nicht lange für seinen großen Durchbruch!
Nach ersten kleineren Rollen wurde er schon 1993 für seine Darbietung in "Laws of Gravity" für den Independent Spirit Award als Bester Hauptdarsteller nominiert. In den Jahren darauf wurde Greene zur festen Hollywood-Größe, war in den 90er-Hits "Glatt rasiert", "Pulp Fiction", "Die Maske" und "Die üblichen Verdächtigen" zu sehen.
Peter Greene spielte in fast 100 Serien und Filmen mit
Seine Rollen als Vergewaltiger Zed in Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" und als Gangsterboss Dorian Tyrell in "Die Maske" gelten auch heute noch seine besten und bekanntesten Darstellungen.
"Niemand hat einen Bösewicht besser gespielt als Peter", sagte Greenes Manager am Wochenende. "Aber er hatte auch eine sanfte Seite, die die meisten Leute nie zu Gesicht bekamen, und ein Herz aus Gold."
Laut Variety war der Schauspieler bis zum Ende seines Lebens ins fast 100 Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen, darunter Auftritte in Erfolgsserien wie "Chicago P.D.", "Law & Order" und "Hawaii Five-O".
Peter Greene stand noch bis kurz vor seinem Ableben vor der Kamera, wird 2026 posthum in einem Film mit dem Titel "Clika" zu sehen sein.
Titelfoto: Montage: IMAGO / Everett Collection