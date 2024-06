Anzeigenhauptmeister wegen Volksverhetzung vor Gericht - und verurteilt!

Gräfenhainichen/Wittenberg - Er liebt das Gesetz und will, dass sich alle an die Regeln halten. Doch nun musste sich der Anzeigenhauptmeister selber vor Gericht verantworten - und wurde prompt verurteilt.

"Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei (18) stand im Mai vor Gericht. © Julian Stähle

Seit Mitte Mai stand der 18-jährige Niclas Matthei, besser bekannt als "Anzeigenhauptmeister", vor dem Amtsgericht Wittenberg.

Wie Frank Straube, vorsitzender Richter am Landgericht Dessau-Roßlau, auf TAG24-Anfrage erklärte, wurde der Knöllchenkönig wegen Volksverhetzung angeklagt und verurteilt.

"Er soll in einem Klassenchat in strafbarer Weise seinen Unmut über Impfgegner geäußert haben", so Straube.

Das Urteil: Der Hobby-Anschwärzer muss sich nun 100 Arbeitsstunden stellen. Außerdem wurde eine Geldstrafe von 1500 Euro verhängt.