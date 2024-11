"Blondi": Anzeigenhauptmeister schockiert mit Hitler-Anspielung!

"Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei (18) schockierte seine Fans zuletzt mit einem Hitler-Bärtchen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/deutscher_anzeigenhauptmeister

Bereits vor etwa zwei Wochen präsentierte Matthei seinen kurzen Oberlippenbart - die Ähnlichkeit zu Diktator Adolf Hitler sorgte unter seinen Followern prompt für Diskussionsstoff.

"Fehlt nur noch der Mittelscheitel", schreibt ein Instagram-Nutzer, "Ich dachte, er war auch in Braunau", lautet ein weiterer Kommentar.

Diese Aufmerksamkeit lässt sich der 18-jährige Hobby-Anschwärzer scheinbar gut gefallen. Am gestrigen Samstag schickt er auf Instagram einen Gruß aus Warnemünde. Er suche "Anzeigenrettungstaucher, die die Falschparker in der Ostsee" dingfest machen sollen. So weit, so komisch.

Bewerbungen sollen aber an "Herrn A. Blondi" gerichtet werden, führt Matthei weiter aus. Zur Erklärung: "Blondi" war bekanntermaßen Adolf Hitlers liebste Schäferhündin.

Neben seinen Kommentaren, dass er als "euer Meister" seine Community dazu aufruft, ebenfalls Falschparker anzuzeigen, nahmen die grotesken Scherze zuletzt weiter zu, als er sich auf einen "Streifzug" ins benachbarte Österreich begab und ein Foto mit erhobener Hand postete.