Weltherrschaft oder Lebenswerk erreicht? Anzeigenhauptmeister kündigt "Ende" an

Gräfenhainichen - Hört der selbsternannte Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei (19) auf? In einem Post auf Instagram kündigte der umstrittene Hobby-Hilfspolizist "das Ende" an.

Für die Flaute an Aufträgen könnten durchaus seine letzten Videos sowie eine Style- und Typenveränderung gesorgt haben. Zuletzt zeigte er sich mit einem kurzen Oberlippenbart und veröffentlichte Videos mit Hitler-Anspielungen .

Läuft dieses Geschäft vielleicht nicht mehr ganz so rund, weshalb der 19-Jährige nun noch einmal für Aufmerksamkeit sorgen will?

Dort gab er am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr bekannt, dass ab Februar im kommenden Jahr "etwas Neues" entstehen würde. Geschäftspartner für Kooperationsanfragen hätten deshalb nur noch wenig Zeit, ihn zu kontaktieren.

Hat er seine Leidenschaft, Falschparker und andere Verkehrsrowdys bei Ordnungsämtern sowie Polizei zu verpfeifen, verloren? Zumindest liest es sich so, wenn man seinen aktuellsten Beitrag auf seinem Instagram-Profil betrachtet.

"Weltherrschaft" und kurzer Oberlippenbart: Der selbsternannte Anzeigenhauptmeister provozierte in der Vergangenheit mit Hitler-Anspielungen. © Screenshot/Instagram/deutscher_anzeigenhauptmeister

Auch auf seinem Facebook-Profil hatte Matthei zur gleichen Zeit am Mittwochmorgen eine Ankündigung veröffentlicht. Allerdings war dort der Wortlaut etwas anders.

"Das Ende naht ... Ich werde die Weltherrschaft übernehmen!", heißt es in einem Post. Was er damit bezwecken will, ließ er auch hier offen.

Follower und Fans sind hingegen zwiegespalten.

In den Kommentaren befürworten einige Personen ein Ende seiner umstrittenen "Karriere", während andere die Ankündigungen nicht ernst nehmen und selber scherzen.

Dem Anzeigenhauptmeister kann dies jedoch egal sein. Seine Posts sorgen erneut für mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen.