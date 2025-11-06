Ariana Grande muss Event absagen - wütende Fans wünschen ihr den Tod
São Paulo (Brasilien) - Am Dienstag fand die Premiere des Musical-Films "Wicked: Teil 2" in Brasilien statt. Nicht mit dabei: Glinda-Darstellerin Ariana Grande (32). Ein Umstand, der für eine Menge Unmut - und leider auch Hass - sorgte.
"Ich kann nicht glauben, dass das passiert, und ich bin am Boden zerstört, dass ich das hier schreiben muss", so die Musikerin am Dienstagmorgen auf Instagram.
Mit ihrem Flug nach São Paulo habe es ein Sicherheitsproblem gegeben, weswegen der Flieger nicht starten konnte. Daher blieb Ariana nichts anderes übrig, als ihre Co-Stars ohne sich zur Premiere zu schicken.
"Mein Team und Universal haben alles versucht, um eine Lösung zu finden ... aber es gab absolut nichts, was verfügbar oder möglich gewesen wäre, um uns rechtzeitig dorthin zu bringen ... Ich bin untröstlich, dass ich nicht bei euch sein kann."
Womit die "we can't be friends"-Sängerin sicher nicht gerechnet hat: Die Reaktionen auf die Absage waren teilweise echt übel. Während die meisten Fans verständnisvoll reagierten, teilten andere nämlich boshafte Tweets und Beiträge. In einigen davon wurde Ariana sogar gewünscht, dass sie mit ihrem nächsten Flieger abstürzen möge.
Auch schrieben einige, dass die 32-Jährige sicher einen Weg gefunden hätte, wenn ein verheirateter Mann auf sie warten würde - eine fiese Anspielung darauf, dass Ariana 2023 für die zerbrochene Ehe ihres aktuellen Partners Ethan Slater (33) verantwortlich gemacht wurde.
Noch mehr Drama um Wicked-Premiere
Der Grund für all die Wut: "Wir [ihre brasilianischen Fans, Anm. d. Red.] bekommen keine Premiere, wir haben keine Tourdaten, ihr offizielles Parfum wird bei uns nicht verkauft, selbst ihre verdammte gescheiterte Make-up-Marke haben wir hier nicht", schrieb ein wütender Fan. "Wir haben NICHTS."
Eine Rechtfertigung für die schrecklichen Nachrichten ist das allerdings keineswegs.
Kurz nach der Absage blieb Ariana also nichts anderes übrig, als sich erneut an ihre Fans zu wenden und zu flehen: "Egal, wie aufgebracht oder enttäuscht ihr seid, bitte wünscht uns keine Gefahr und geht nicht davon aus, dass wir nicht alles versucht haben."
Doch nicht nur der abgesagte Flug sorgte für eine Menge Unmut im Rahmen der Brasilien-Premiere. Während des Events traf der Cast außerdem nicht auf Myra Ruiz und Fabi Bang - die Talente hinter der brasilianischen Musical-Produktion von Wicked.
"So eine Enttäuschung", schrieb ein Fan ernüchtert. Ein anderer: "Das ist so respektlos den beiden gegenüber."
Es scheint, als habe die Premiere am Dienstag einfach unter keinem guten Stern gestanden.
