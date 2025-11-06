Ariana Grande muss Event absagen - wütende Fans wünschen ihr den Tod

São Paulo (Brasilien) - Am Dienstag fand die Premiere des Musical-Films "Wicked: Teil 2" in Brasilien statt. Nicht mit dabei: Glinda-Darstellerin Ariana Grande (32). Ein Umstand, der für eine Menge Unmut - und leider auch Hass - sorgte.

Ariana Grande (32) konnte nicht an der "Wicked"-Premiere in São Paulo teilnehmen. © Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Ich kann nicht glauben, dass das passiert, und ich bin am Boden zerstört, dass ich das hier schreiben muss", so die Musikerin am Dienstagmorgen auf Instagram.

Mit ihrem Flug nach São Paulo habe es ein Sicherheitsproblem gegeben, weswegen der Flieger nicht starten konnte. Daher blieb Ariana nichts anderes übrig, als ihre Co-Stars ohne sich zur Premiere zu schicken.

"Mein Team und Universal haben alles versucht, um eine Lösung zu finden ... aber es gab absolut nichts, was verfügbar oder möglich gewesen wäre, um uns rechtzeitig dorthin zu bringen ... Ich bin untröstlich, dass ich nicht bei euch sein kann."

Womit die "we can't be friends"-Sängerin sicher nicht gerechnet hat: Die Reaktionen auf die Absage waren teilweise echt übel. Während die meisten Fans verständnisvoll reagierten, teilten andere nämlich boshafte Tweets und Beiträge. In einigen davon wurde Ariana sogar gewünscht, dass sie mit ihrem nächsten Flieger abstürzen möge.

Auch schrieben einige, dass die 32-Jährige sicher einen Weg gefunden hätte, wenn ein verheirateter Mann auf sie warten würde - eine fiese Anspielung darauf, dass Ariana 2023 für die zerbrochene Ehe ihres aktuellen Partners Ethan Slater (33) verantwortlich gemacht wurde.