Er erhielt deswegen Prügel: Arnold Schwarzenegger verrät, was er überhaupt nicht gut kann

Los Angeles - Bodybuilder, Schauspieler, Politiker. Bei "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger (76) könnte man glatt den Eindruck gewinnen, dass ihm alles gelingt. Doch der Action-Star macht via Instagram ein ehrliches Geständnis: Eine Sache ist ihm ganz und gar nicht leichtgefallen.

"Terminator" Arnold Schwarzenegger (76) wirkt stark in jeder Lebenslage, doch auch der Schauspieler kann nicht alles gleichermaßen gut. © Sven Hoppe/dpa

Zum Anlass für das Bekenntnis nimmt der Hollywood-Star sein am 10. Oktober erscheinendes Hörbuch "Be Useful".

Er könne jetzt erzählen, "wie toll es war, mich hinzusetzen und meine eigenen Worte aufzunehmen, aber die Wahrheit ist, ich hatte absolute Angst davor", schreibt Arnie in seinem Instagram-Posting.

"Ich bin ein schrecklicher Leser", verrät er, wie es sich in Wirklichkeit bei ihm mit Sprache verhält.

Wie Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit einer solchen Lese-Schwäche umgegangen wurde, macht betroffen.

"Über Lernbehinderungen wurde in den 1950er Jahren nicht gesprochen und wenn ich im Unterricht laut vorlesen sollte, war das eine Katastrophe", teilt Schwarzenegger mit, der deswegen "mit dem Lineal geschlagen" wurde.