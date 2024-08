Auf dem Weg zu seiner Ex-Frau! Lugner-Witwe in Unfall verwickelt

Simone Lugner (42) trauert noch immer um ihren Ehemann Richard Lugner (†91), der am 12. August verstarb. © Max Slovencik/APA/dpa

Erst vor wenigen Tagen verlor Simone ihren geliebten Ehemann Richard, nun der nächste Schock!

Wie die 42-Jährige gegenüber oe24 erzählt, hatte sie sich auf den Weg zu Ex-Ehefrau Christina "Mausi" Lugner (59) gemacht, als es plötzlich krachte. Bei dem Unfall in Wien saß Simone ausgerechnet auch noch im BMW ihres verstorbenen Mannes.

"Ich bin ziemlich fertig", so die Witwe. Schuld an dem Unfall sollen die schwierige Baustellen-Situation in Wien und ihr Navigationssystem sein.

Bei einem Spurwechsel fuhr ihr dann ein anderes Auto in die Tür. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand und auch der Schaden an Lugners BMW sei nur oberflächlich. Doch das Auto hätte natürlich einen "sentimentalen Wert", erklärt die 42-Jährige. "Hoffentlich ist es bald wieder heil."

Warum sie unterwegs zu Richards Ex-Frau "Mausi" war, wollte Simone nicht verraten.