Auffälligkeit bei ihrer Tochter: "Let's Dance"-Star Christina Hänni fragt Fans um Rat

Thun (Schweiz) - Die Geburt ihrer Tochter hat das Leben von Christina Hänni (34) auf den Kopf gestellt. In einem wehmütigen Update verrät die " Let's Dance "-Tänzerin jetzt, was ihr aktuell zu schaffen macht!

Ergänzend schiebt sie dann noch hinter: "In meinem Arm schläft sie viel länger. Aber dann krieg ich nichts geschafft. Das mache ich so einmal am Tag, weil ich denke, sie könnte das brauchen."

"Ist es normal, dass Babys mit 3/3,5 Monaten nur ein 20/25-Minuten-Nickerchen tagsüber machen?", will Christina in einer aktuellen Instagram-Story von ihren rund 386.000 Followern wissen.

Ihren Ehemann Luca (29) lernte die 34-Jährige 2020 am Set von "Let's Dance" kennen. Offiziell ein Paar wurden die beiden erst nach ihrer Staffel. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

Was ihrer Tochter guttut, entpuppt sich für die Neu-Mama jedoch als Bremsklotz. "Es geht nur darum, zu essen, die Wäsche zu machen, sich mal umzuziehen. Das ist so gerade das, was ich schaffe in diesen zwanzig Minuten", merkt Hänni an.

Von ihrer Community will sich die gebürtige Russin aber nicht falsch verstanden wissen. Sie betont: "Mit 'Ich komme zu nichts' meine ich nicht, dass ich viel machen möchte - denn viele sagen auch: 'Genieße es doch.'"

Ihren Fans spricht sie damit offenbar aus der Seele, denn kurz darauf bedankt sich die Tänzerin für die vielen Nachrichten und den Austausch. "Tut richtig gut. Wir schaffen das", so ihr positives Fazit.

Zuvor hatte die TV-Bekanntheit noch einen Schnappschuss geteilt, der ihr Mädchen in einem hellblauen, geblümten Zweiteiler auf ihrem Schoß zeigt. Untermalt durch einen gerührten Smiley stellte Christina dabei voller Wehmut fest: "Du wirst einfach viel zu schnell groß!"