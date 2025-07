Liebes-Aus bestätigt: Nina Kristin und Nico Legat offiziell getrennt

Alles in Kürze

Die genauen Hintergründe oder Details spart sich das IT-Girl allerdings. Um Knutsch-Attacken am Ballermann soll es sich aber nicht drehen. Stattdessen soll den Aussagen der 43-Jährigen schon etwas ernsteres dahinterstecken.

Jetzt kommt raus: alles Blödsinn! "In den letzten Tagen wurde öffentlich behauptet, ich hätte mich von Nico getrennt, weil er 15 Jahre jünger ist als ich. Das ist falsch. Der Altersunterschied war nie das Problem. Die Wahrheit ist: Es sind sehr ernste Dinge passiert", deutet Nina Kristin an.

Über Instagram hat Nina Kristin ganz frisch über die Trennung gesprochen und einen kleinen Seitenhieb an ihren ehemaligen Schwiegerpapa Thorsten (57) gerichtet. Der hatte nämlich oftmals behauptet, dass ihr der Altersunterschied ein Dorn im Auge sei.

Der 27-Jährige ist derzeit noch in einer Psychiatrie untergebracht, Nina Kristin dagegen will ihren Lifestyle nicht verlieren. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Nico Legat, Screenshot/Instagram/Nina Kristin

Erstmal ausgeholt, nimmt die TV-Blondine auch Bezug auf zahlreiche Behauptungen, die auf eine mögliche Familienplanung abzielen. "Was ich aber nicht so stehen lassen kann: Aussagen wie 'sie kann oder will keine Kinder mehr' sind nicht nur falsch, sondern treffen persönliche Themen, die niemand öffentlich bewerten sollte."

"Ich habe mich nicht gegen Nico, sondern für mich entschieden. Für mein Leben. Meine Werte und meinen Lifestyle. Und dieser Weg hätte mit ihm – so wie es war – nicht weitergeführt. Er hätte mich mit in den Abgrund gerissen. Und ich hätte alles verloren", resümiert sie die kurze Beziehung zu ihrem Jüngling.

Ex-Freund Nico hingegen hüllt sich auf seinem Instagram-Kanal noch in Schweigen, berichtete am Mittwochnachmittag lediglich über seine sportlichen Pläne für den Rest des Tages.