Morddrohungen in den sozialen Medien?! Darum ist "AYTO"-Aurelia total geschockt

Frankfurt am Main - Diese Worte an ihre Community auf Instagram waren Reality-Star und Influencerin Aurelia Lamprecht (26) wirklich wichtig!

Aurelia Lamprecht (26) zeigte sich vom aktuellen Umgangston in den sozialen Medien sichtlich geschockt. © Bild-Montage: Screenshot Aurelia Lamprecht/Instagram, Aurelia Lamprecht/Instagram

Denn die aus Formaten wie "Love Island" oder "Are You The One?" bekannte Frankfurterin zeigte sich in ihrer Story sichtlich schockiert über den Umgangston, der mittlerweile in den sozialen Medien herrscht.

"Mir ist jetzt eine Sache auf Social Media so krass aufgefallen und ich find's richtig schlimm", beginnt sie mit Tränen in den Augen. "Und ich frage mich: Wo soll das noch hinführen?"

Sie habe das Gefühl, fährt sie fort, dass man von Personen in der Öffentlichkeit erwarte, ein perfektes Leben zu führen.

"Sie dürfen keine Fehler machen, keine Dinge, die vielleicht moralisch nicht immer ganz korrekt sind", sagt Aurelia. Da frage sie sich doch, was denn die ewigen Kritiker und Hater für ein Leben führen. "Kein Mensch führt ein perfektes Leben!"



Als Beispiel erwähnt sie eine TikTokerin, der sie folgt. Diese sei gefilmt worden, wie sie sich bei einem Konzert von The Weeknd (33) vorgedrängelt habe.

"Ja okay, ist kacke", findet Aurelia. "Hat aber doch jeder von uns irgendwann mal gemacht." Und dann kommt's. "Die hat Morddrohungen dafür bekommen!", empört sie sich.