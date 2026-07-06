Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti wieder vereint: Tochter Aurora hat Ja gesagt

Sizilien (Italien) - Aurora Ramazzotti (29) ist unter der Haube: Die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) hat ihrem langjährigen Partner Goffredo Cerza (30) bei einer Traumhochzeit auf Sizilien das Jawort gegeben und ihren Fans intime Einblicke in die ausgelassene Feier gewährt.

Michelle Hunziker (49) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (29) haben ein enges Verhältnis. © picture alliance / dpa | Axel Heimken

Es dürfte allem Anschein nach ein rauschendes Fest gewesen sein: Drei Tage lang feierten Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza am ersten Juli-Wochenende ihr großes Liebesglück.

Nach der standesamtlichen Trauung am Freitag in der sizilianischen Gemeinde Militello in Val di Catania folgte am Samstag die luxuriöse Hochzeitssause mit Familien und Freunden, an der auch die Öffentlichkeit teilhaben durfte.

Bei Instagram teilten sowohl die Braut als auch ihre Mutter private Eindrücke der opulenten Hochzeitsfeier und enthüllten dabei ihre glamourösen Looks zu dem besonderen Anlass.

In einem schulterfreien Brautkleid mit Carmen-Ausschnitt, hohem Beinschlitz und langer Schleppe tanzte Aurora am Samstagabend an der Seite ihres Ehemannes Goffredo durch die jubelnde Menge, während sie von zahlreichen Handykameras abgelichtet wurde.

Weitere Schnappschüsse der pompösen Party, die Michelle Hunziker auf ihrem Profil hochgeladen hat, zeigen ihre Tochter unter anderem in einem langen, trägerlosen Spitzenkleid. Doch die Braut ist nicht der einzige Blickfang der Fotoreihe.