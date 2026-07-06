Zum 20. Todestag von Rudi Carrell: Tochter packt über unerfüllten RTL-Traum aus

Köln - Am 7. Juli jährt sich der Todestag von Rudi Carrell (†71) zum 20. Mal. Pünktlich dazu hat Tochter Annemieke Kesselaar-Klar (68) jetzt ein altes Show-Geheimnis gelüftet.

Rudi Carrell starb am 7. Juli 2006 an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Er wurde 71 Jahre alt. (Archivfoto) © Peer Grimm/dpa-Zentralbild/dpa

Mit Sendungen wie "Am laufenden Band", "Herzblatt", "Rudis Tagesshow" oder als fester Teil von "7 Tage, 7 Köpfe" schrieb der Niederländer Fernsehgeschichte, prägte viele Jahre lang die Samstagabend-Unterhaltung.

Die RTL-Show "Let's Dance" sucht man in seinem Portfolio vergeblich. Im Gespräch mit "Bild am Sonntag" verrät seine Tochter: "Das ist eine Sendung, die er gerne moderiert hätte." Allerdings feierte das Format erst knapp zwei Monate vor Carrells Tod seine Deutschland-Premiere.

Ihr verstorbener Vater habe sein Interesse auch einmal offen artikuliert, als er noch lebte. Die erste Staffel wurde dann von Nazan Eckes (50) und Hape Kerkeling (61) moderiert. Als ihr Vater von der Personalie erfuhr, habe er gesagt, den fände er auch okay.

Mit Blick auf das heutige TV-Programm glaubt Annemieke, dass ihr infolge einer schweren Krebserkrankung verstorbener Vater vieles kritisch gesehen hätte. "Wenn er das sehen würde, würde er wahrscheinlich herumschreien", erklärt sie lachend.