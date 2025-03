Aus diesem Grund macht Scarlett Johansson keine Fotos mit Fans

Scarlett Johansson (40) möchte in ihrer Freizeit keine Fotos mit Fans machen. © DIMITRIOS KAMBOURISGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Wenn die "Black Widow"-Schauspielerin nicht arbeitet, zieht sie klare Grenzen.

Wie InStyle berichtete, schätzt sie ihre Fans zwar, doch sie möchte in ihrer Freizeit einfach in Ruhe gelassen werden!

"Das heißt natürlich nicht, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Menschen Fans sind oder sich freuen, mich zu sehen. Aber ich sage den Leuten immer: 'Ich arbeite nicht.' (...) Das bedeutet, dass ich in diesem Moment und an diesem Ort nicht mit ihnen identifiziert werden möchte. Ich mache mein eigenes Ding", so die 40-Jährige.

Doch wenn sie an Filmpremieren, Konzerten oder ähnlichen Veranstaltungen teilnimmt, sie also beruflich unterwegs ist, nimmt sie sich gerne Zeit für Fotos mit ihren Fans.