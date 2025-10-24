Aus ganz privatem Grund: Schlagersängerin Michelle beendet ihre Karriere

Köln - Schlagersängerin Michelle (53) will einen Schlussstrich ziehen: Nach einer Tournee im nächsten Jahr gibt die 53-Jährige ihre Karriere auf, will der Bühne ein für alle Mal den Rücken kehren. Der Grund könnte schöner nicht sein.

Schlagersängerin Michelle (53) will ihre Karriere endgültig an den Nagel hängen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das verriet die "Wer Liebe lebt"-Interpretin in dieser Woche in einem RTL-Interview und hängt ihre Schlager-Karriere damit nach 34 Jahren an den Nagel - wobei sie sich im Vorfeld jedoch reichlich Gedanken zu ihrem Aus im Schlagerbusiness gemacht habe.

"So eine Entscheidung kommt nicht von heute auf morgen, die wächst ja in einem selbst", hatte Michelle betont. "Hals über Kopf" war der Entschluss demnach also keineswegs gefallen.

Was bleibt, ist ihre Musik, wie die 53-Jährige weiter ausführte. So blute ihr Herz angesichts der einschneidenden Entscheidung nicht.

Das liegt vermutlich auch am Grund, aus dem die Sängerin ihre Karriere beenden will. Michelle will sich nämlich nach ihrer Abschieds-Tournee so viel Zeit wie möglich für die Familie nehmen.