Nicht mehr aufgewacht: "9-1-1: Nashville"-Star stirbt mit nur 23 Jahren

Nashville (Tennessee, USA) - Traurige Nachrichten aus dem TV -Kosmos: Die US-Schauspielerin Isabelle Adora Tate (†23) ist tot.

Isabelle Tate (†23), kurz "Izzy", studierte Wirtschaft, träumte aber von einer Schauspielkarriere. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@izzy.tate (2)

Ihre Agentur "MacCray Agency" verkündete die Todesnachricht auf Instagram. Demnach sei die 23-Jährige bereits am 19. Oktober verstorben, hieß es in dem Beitrag: "Wir sind zutiefst traurig und untröstlich. Wir hatten großes Glück, sie kennenlernen zu dürfen, und sie wird von so vielen vermisst werden."

Wie TMZ berichtete, spielte Tate in der neuen US-Krimi-Serie "9-1-1: Nashville" als "Julie" eine ihrer ersten Rollen.

Am 9. Oktober lief die Pilotfolge auf dem Sender ABC. Die Serie ist das zweite Spin-off der "9-1-1"-Reihe nach "9-1-1: Lone Star", welches im Februar 2025 endete.

Woran die junge Frau starb, ist nicht bekannt. Wie ihre Agentin gegenüber dem Klatschportal enthüllte, sei Tate "friedlich im Schlaf gestorben".