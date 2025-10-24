Nicht mehr aufgewacht: "9-1-1: Nashville"-Star stirbt mit nur 23 Jahren
Nashville (Tennessee, USA) - Traurige Nachrichten aus dem TV-Kosmos: Die US-Schauspielerin Isabelle Adora Tate (†23) ist tot.
Ihre Agentur "MacCray Agency" verkündete die Todesnachricht auf Instagram. Demnach sei die 23-Jährige bereits am 19. Oktober verstorben, hieß es in dem Beitrag: "Wir sind zutiefst traurig und untröstlich. Wir hatten großes Glück, sie kennenlernen zu dürfen, und sie wird von so vielen vermisst werden."
Wie TMZ berichtete, spielte Tate in der neuen US-Krimi-Serie "9-1-1: Nashville" als "Julie" eine ihrer ersten Rollen.
Am 9. Oktober lief die Pilotfolge auf dem Sender ABC. Die Serie ist das zweite Spin-off der "9-1-1"-Reihe nach "9-1-1: Lone Star", welches im Februar 2025 endete.
Woran die junge Frau starb, ist nicht bekannt. Wie ihre Agentin gegenüber dem Klatschportal enthüllte, sei Tate "friedlich im Schlaf gestorben".
Agentur verkündet Tod von Isabelle Tate
Schauspielerin litt an neuromuskulärer Krankheit
Im Dezember 2022 offenbarte die Schauspielerin, die zuvor Wirtschaft an der Middle Tennessee State University studierte, eine schockierende Diagnose: Seit ihrem 13. Lebensjahr litt sie am "Morbus Charcot-Marie-Tooth", einer neuromuskulären Erkrankung.
Bei diesem Syndrom wird die Beinmuskulatur, beginnend in den Unterschenkeln, immer schwächer. Betroffene verlieren die Fähigkeit, Temperaturschwankungen, Schmerzen oder Vibration zu empfinden. Auch das Laufen kann beeinträchtigt sein.
Teilweise war Tate auf einen Rollstuhl angewiesen. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich, wenn ich mein Leben in vollen Zügen genießen will, teilweise einen Rollstuhl nutzen muss", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag von vor fast drei Jahren.
In der Regel schreitet die Erkrankung langsam voran und die Lebenserwartung ist nicht beeinträchtigt. In schweren Fällen kann jedoch die Atemmuskulatur betroffen sein. Isabelle Tates Beerdigung soll laut TMZ am Freitag stattfinden.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@izzy.tate (2)