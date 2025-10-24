Eintracht-Star bangt um das Leben seiner Katze: Können die Fans ihm helfen?

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Stürmer-Star Michy Batshuayi (32) fürchtet um das Leben seiner Katze und hat sich deshalb mit einer ungewöhnlichen Bitte an seine große Community bei Instagram gewandt.

Auch ein Foto seiner Katze hat Michy Batshuayi (32) mit seiner Community geteilt. © Bild-Montage: Arnde Dedert/dpa, Michy Batshuayi/Instagram

Stolze 2,8 Millionen Follower umfasst diese. Dass der 55-fache belgische Nationalspieler seine Botschaft auch auf Deutsch verfasst hat, zeigt zudem, dass er in erster Linie seine hiesigen Fans anspricht. Denn er benötigt Hilfe möglichst aus der Nähe.

In seiner Story erklärt er genau, worum es bei seiner Katze geht. Diese sei nämlich von einem Auto angefahren worden und befinde sich in einem sehr kritischen Zustand.

Deshalb müsse sie dringend operiert werden. Allerdings wurde ihm in der Tierklinik gesagt, dass die Fellnase dafür im Moment zu schwach sei und zuvor dringend die Blutspende einer anderen Katze benötige.

"Es handelt sich nur um eine kleine Blutspende, die völlig sicher für die Spenderkatze ist und vom einem Tierarzt durchgeführt wird", betont Michy, dass sich Katzenbesitzer keine Gedanken um ihre Lieblinge machen müssten.

"Ich weiß, das ist keine gewöhnliche Bitte, aber es ist ihre einzige Überlebenschance", betont der Fußballprofi zum Ende seiner anrührenden Botschaft noch einmal und bittet alle hilfsbereiten Katzenfreunde, sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen.