Eintracht-Star bangt um das Leben seiner Katze: Können die Fans ihm helfen?
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Stürmer-Star Michy Batshuayi (32) fürchtet um das Leben seiner Katze und hat sich deshalb mit einer ungewöhnlichen Bitte an seine große Community bei Instagram gewandt.
Stolze 2,8 Millionen Follower umfasst diese. Dass der 55-fache belgische Nationalspieler seine Botschaft auch auf Deutsch verfasst hat, zeigt zudem, dass er in erster Linie seine hiesigen Fans anspricht. Denn er benötigt Hilfe möglichst aus der Nähe.
In seiner Story erklärt er genau, worum es bei seiner Katze geht. Diese sei nämlich von einem Auto angefahren worden und befinde sich in einem sehr kritischen Zustand.
Deshalb müsse sie dringend operiert werden. Allerdings wurde ihm in der Tierklinik gesagt, dass die Fellnase dafür im Moment zu schwach sei und zuvor dringend die Blutspende einer anderen Katze benötige.
"Es handelt sich nur um eine kleine Blutspende, die völlig sicher für die Spenderkatze ist und vom einem Tierarzt durchgeführt wird", betont Michy, dass sich Katzenbesitzer keine Gedanken um ihre Lieblinge machen müssten.
"Ich weiß, das ist keine gewöhnliche Bitte, aber es ist ihre einzige Überlebenschance", betont der Fußballprofi zum Ende seiner anrührenden Botschaft noch einmal und bittet alle hilfsbereiten Katzenfreunde, sich direkt mit ihm in Verbindung zu setzen.
Auch Michy Batshuayis Frau teilt Bitte um Hilfe
Anschließend teilt er ein Foto der Katze. Auch seine Frau Amely Maria (33), mit der er zwei kleine Kinder hat, teilt die Posts mit ihrer Instagram-Community. Jetzt hofft die ganze Familie Batshuayi, dass sich möglichst bald ein Spender findet, um das Leben der Fellnase zu retten.
Leider hat der 32-Jährige momentan leider generell keine gute Zeit. Er war im Februar dieses Jahres von Galatasaray Istanbul nach Frankfurt gewechselt, um seine etwas ins Stocken geratene Weltkarriere wieder in Schwung zu bringen.
Doch nach einigen guten Auftritten in der vergangenen Spielzeit scheint der ehemalige Dortmunder in dieser Saison bei der Eintracht und Trainer Dino Toppmöller (44) keine Rolle mehr zu spielen und kam nur zu fünf Kurzeinsätzen.
Im kommenden Winter dürfte seine Zeit in Frankfurt dann wohl auch bereits wieder vorbei sein und der nächste Umzug anstehen - hoffentlich mit einer bis dahin wieder vollkommen genesenen Katze.
Titelfoto: Bild-Montage: Arnde Dedert/dpa, Michy Batshuayi/Instagram