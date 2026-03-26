Aus und vorbei! Diese zwei beliebten Stars verlassen "Grey's Anatomy"

USA - Eine Ära geht zu Ende: Zwei beliebte Urgesteine der Arztserie " Grey's Anatomy " werden die Serie bald verlassen.

Kevin McKidd (52, Owen Hunt) und Kim Raver (57, Teddy Altman) hatten auf dem Bildschirm eine On-Off-Beziehung. © Foto von JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Für Kevin McKidd (52), der den begabten Trauma-Chirurgen Owen Hunt verkörperte, ist nun Schluss, wie People berichtet. Bereits seit der fünften Staffel war er ein fester und durchaus beliebter Bestandteil der US-amerikanischen Kultserie.

Auch Kim Raver (57) verabschiedet sich von ihrer Rolle als Teddy Altman. Sie stieß in Staffel sechs hinzu, sollte anfangs aber lediglich eine Gastrolle übernehmen.

Schnell erkannte die Produktion, dass die Rolle bleiben muss. So wurde Teddy ein fester Bestandteil der Arztserie - sie verließ das Set zwischenzeitlich, kehrte aber wieder zurück.

Insgesamt 12 Staffeln wirkte sie als qualifizierte Herz-Thorax-Chirurgin mit.

Dass die beiden Figuren "Grey's Anatomy" gemeinsam verlassen, scheint logisch: Nach einem Auf und Ab heirateten die Filmfiguren und bekamen schlussendlich in Staffel 18 Nachwuchs. Enttäuschenderweise folgte jedoch einige Zeit später die Trennung.

Ihre Reise hört nach der 22. Staffel auf, doch laut Serienerfinderin Shonda Rhimes (56) dürfen sich die Fans über ein Happy End freuen.