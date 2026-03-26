Aus und vorbei! Diese zwei beliebten Stars verlassen "Grey's Anatomy"
USA - Eine Ära geht zu Ende: Zwei beliebte Urgesteine der Arztserie "Grey's Anatomy" werden die Serie bald verlassen.
Für Kevin McKidd (52), der den begabten Trauma-Chirurgen Owen Hunt verkörperte, ist nun Schluss, wie People berichtet. Bereits seit der fünften Staffel war er ein fester und durchaus beliebter Bestandteil der US-amerikanischen Kultserie.
Auch Kim Raver (57) verabschiedet sich von ihrer Rolle als Teddy Altman. Sie stieß in Staffel sechs hinzu, sollte anfangs aber lediglich eine Gastrolle übernehmen.
Schnell erkannte die Produktion, dass die Rolle bleiben muss. So wurde Teddy ein fester Bestandteil der Arztserie - sie verließ das Set zwischenzeitlich, kehrte aber wieder zurück.
Insgesamt 12 Staffeln wirkte sie als qualifizierte Herz-Thorax-Chirurgin mit.
Dass die beiden Figuren "Grey's Anatomy" gemeinsam verlassen, scheint logisch: Nach einem Auf und Ab heirateten die Filmfiguren und bekamen schlussendlich in Staffel 18 Nachwuchs. Enttäuschenderweise folgte jedoch einige Zeit später die Trennung.
Ihre Reise hört nach der 22. Staffel auf, doch laut Serienerfinderin Shonda Rhimes (56) dürfen sich die Fans über ein Happy End freuen.
Die beiden Hauptdarsteller äußerten sich
"Die Rolle des Dr. Owen Hunt und meine Regiearbeit an der Serie haben mich enorm geprägt, und ich hatte das Privileg, in dieser Zeit mit einem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten", erzählte McKidd gegenüber People. "Ich bin Shonda Rhimes besonders dankbar, dass sie Owen erschaffen hat und mich beim Einstieg ins Regiefach so sehr unterstützt hat."
Auch Raver wandte sich an die Öffentlichkeit und postete auf Instagram zu ihrem Serien-Aus. "Die Rolle der Dr. Teddy Altman wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schrieb sie.
"Meinen unglaublich talentierten Schauspielkollegen und unserer großartigen, unermüdlichen Crew: Es war mir eine Freude, mit euch in dieser Arena zu spielen, und ich werde diese Truppe immer in meinem Herzen tragen", hieß es. Auch die 57-Jährige durfte wertvolle Regie-Erfahrungen sammeln.
Auch Rhimes äußerte sich zu dem Doppel-Aus: "Es ist bittersüß und zugleich freudig, diesem Paar das Happy End zu schenken, das ihre Geschichte verdient."
Titelfoto: Foto von JON KOPALOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP