Aus Versehen ausgeplaudert! Mama von Maurice Dziwak enthüllt Big News zum TV-Löwen

Oberhausen/Australien - Mit der Teilnahme am Dschungelcamp geht für Reality-Liebling Maurice Dziwak (26) ein langgehegter Wunsch in Erfüllung! Vorher sorgt seine Mama Anja aber für eine echte Überraschung.

"Er ist zwiegespalten, seine Lebensgefährtin, oder besser gesagt Verlobte, und das Baby zurückzulassen", erzählt Anja unbedarft gegenüber RTL - und plaudert damit das aus, was viele Fans ohnehin schon seit Monaten vermuten: Der TV-Löwe hat Leandra offensichtlich heimlich, still und leise die Frage aller Fragen gestellt und wird bald wohl nicht nur Vater, sondern auch Ehemann sein!

Und das ist dringend nötig - immerhin steckt Maurice momentan in einer echten Zwickmühle: Einerseits war es immer sein großer Traum, einmal im Dschungelcamp dabei zu sein, andererseits ist er erst vor wenigen Tagen Vater geworden und wollte seine Leandra in dieser Zeit nur ungern allein lassen.

Das Gesicht seiner Lebensgefährtin Leandra zeigt Maurice in der Öffentlichkeit genauso wenig das seines neugeborenen Sohnes. © Bildmontage: Instagram/maurice_dziwak (Screenshot), Instagram/leandra_2101 (Screenshot)

Selbst dazu äußern wollte sich Maurice allerdings nicht, stattdessen ist er voll und ganz fokussiert auf sein Dschungel-Abenteuer. Schließlich habe er lange darauf hingearbeitet, verrät die freudestrahlende und vor stolz beinahe platzende Anja: "Als er erzählt hat, dass er dabei ist, habe ich geweint. Ich war so stolz, ich konnte das gar nicht in Worte fassen!"

Sein Dschungel-Fieber kommt dabei nicht von ungefähr, sondern wurde ihm bereits in die Wiege gelegt. Immerhin ist auch "Mapsel" selbst IBES-Fan der allerersten Stunde und hat nie eine einzige Folge der Kult-Serie verpasst, wie sie berichtet: "Wir haben das jahrelang immer selber geguckt im Fernsehen, jede Folge. Ich liebe den Dschungel!"

Dementsprechend sei sie nun einfach nur glücklich, ihren gemeinsamen Traum an der Seite ihres geliebten Sohnes zu leben. Dass sie dabei sein kann, sei allerdings auch den Ärzten zu verdanken - immerhin haben die es ihr trotz der gesundheitlichen Beschwerden überhaupt ermöglicht. "Wenn der Arzt 'nein' gesagt hätte, wäre mein Mann mitgeflogen. Aber ich wollte unbedingt mit", meint Anja dazu.

Das Dschungelcamp startet am Freitag. Zum Auftakt gibt's gleich mal eine Mammut-Folge für die Fans. Insgesamt will RTL an diesem Abend über drei Stunden live aus dem Busch senden. Alle Episoden der Staffel laufen in diesem Jahr ab 20.15 Uhr.